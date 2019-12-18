Emre isminin anlamı nedir? Emre ne demek?
Doğacak çocuklarına isim arayan anne baba adayları isim araştırması yaparken, düşündükleri isimlerin anlamlarını merak ediyorlar. İnternette çok aranan isimlerden biri olan Emre ismi de popüler isim seçeneklerinden biri. Peki Emre isminin anlamı nedir? Emre ne demek
Emre ismi yüzyıllardır erkek çocukları için tercih edilmektedir. Toplumda sık rastlanan emre isminin anlamı birçok farklı kavramı içerir. Tarihten günümüze kadar gelen bu isim, çok sayıda ünlü kimsenin de ismi olmuştur.
Emre İsminin Anlamı
Emre ismi aşık anlamında kullanılır. Delicesine aşık olan, aşka müptela olan kimse anlamındadır. Ayrıca Emre ne demek sorusu kardeş, arkadaş anlamlarıyla açıklanmaktadır. Bu isim edebiyatımızda halk ozanları için de kullanılmaktadır. Bir başka anlama göre Emre, Cemre sözcüğünden gelmektedir. Baharda düşen cemreleri temsil etmektedir.
Emre Ne Demek?
Emre ismi bazı ilçelere isim olarak da verilmiştir. Sivas, Erzurum ve Manisa'da bu isimde ilçeler mevcuttur. Bunun dışında ünlü tasavvuf şairi Yunus Emre'nin de ismidir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle