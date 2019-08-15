Emre Durmuş kimdir?
Emre Durmuş, Youtube üzerinden çektiği videolar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Üniversiteyi yarıda bırakıp dünyayı gezmeye karar veren Emre Durmuş, kendisi gibi gezginlerle çekildiği videolara sık sık sayfasında yer veriyor. Peki, Emre Durmuş kimdir?
1993 yılında dünyaya gelen Emre Durmuş, 2015'ten bu yana dünyayı geziyor ve bu gezilerde yaşadığı deneyimi Youtube hesabı üzerinden paylaşıyor. Hatay'da büyüyen Emre Durmuş, henüz lise yıllarında Türkiye'nin birçok şehrini otostopla gezmeye başladı. Ardından elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünü kazandı ve İstanbul'a yerleşti. Üniversiteyi bıraktıktan sonra evindeki tüm eşyaları satıp farklı ülkelere seyahat gerçekleştirmeye başladı. Bir süre kendisi gibi gezgin olan Yağmur Arat ile aşk yaşadı, ikili beraber gezdikleri ülkeleri sosyal medyadan paylaşıyordu.
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