Emre Belözoğlu’na FETÖ soruşturması
FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin açılan davada mahkeme itirafçı olan sanıkların verdiği isimler hakkında soruşturma olup olmadığını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sordu.
Başsavcılığın gönderdiği yazıda, futbolcu Emre Belözoğlu hakkında FETÖ/PDY silahı terör örgütü hakkında bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Futbolcular Mehmet Topal, Alper Potuk, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Orhan Şam hakkında da soruşturma yürütüldüğü ancak takipsizlik karar verildiği de yazıda belirtildi.
FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül’e, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istenen davaya devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Biryol ile tutuksuz sanık Ömer Çatkıç katıldı. Biryol, FETÖ ile sadece ‘cemaat’ olarak anıldığı zamanlarda irtibatı olduğunu söyledi. Zafer Biryol’un tutukluluk halinin devamı yönünde karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. Davanın bir önceki duruşmasında sanıklar tarafından ismi verilen bazı futbolcular hakkında soruşturma olup olmadığına yönelik İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı’na yazılan yazıya da cevap geldiği öğrenildi. Gelen yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütü’ne yönelik bir soruşturma olduğu ve devam ettiği belirtildi.
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