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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.05.2019 - 17:08, Son Güncelleme:

Emrah Serbes'in temyiz duruşması

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Emrah Serbes'in temyiz duruşması

İzmir'de, trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan yazar Emrah Serbes'in temyiz incelemesi duruşmalı yapıldı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ndeki temyiz duruşmasına tutuklu sanık Emrah Serbes'in avukatları Ersan Şen, Filiz Demirbüken, müşteki Ahmet Mert Özçelik ile avukatları Mustafa Tırtır, Burcu Ece Güler katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından söz verilmesi üzerine savunma yapan Serbes'in avukatı Ersan Şen, kararın bozulmasını istedi.

Müvekkili hakkında bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verilmekten cezaya hükmedildiğini hatırlatan Şen, buna dayanak olarak da iki sağlık görevlisinin Serbes'in alkol koktuğu yönündeki beyanları olduğunu belirtti.

İlk derece mahkemesinin ve istinafın sadece alkol üzerinden tartışma yaparak bilinçli taksir uyguladığını belirten Ersan Şen, müvekkiline alkol testinin 26 saat sonra yapıldığını bildirdi. Şen, bu testte Serbes'in 1,025 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini, ancak alkolün kaza sırasında mı yoksa sonrasında mı alındığının araştırılmadığını dile getirdi.

Somut delillerin ortaya konmadığı aktaran Şen, mahkemenin hız konusunda da bir tespit yapmadığına değindi. "Şüpheden sanık yararlanır" ilkesini anımsatan avukat Ersan Şen, alkolün güvenli sürüş yeteneğini kaybettirdiğinin de ispatlanamadığını öne sürdü.

MÜŞTEKİ AVUKATLARININ SAVUNMALARI

Müşteki avukatlarından Mustafa Tırtır ise Serbes'e en üst sınırdan ceza verilmesini istedi. Kaza sonrasında Serbes'in aracının 207 metre sonra tellere takılarak durdurduğunu, müşteki Ahmet Mert Özçelik'in ailesinin aracının ise 159 metre savrularak durabildiğini anlattı.

Serbes'in alkolden dolayı tedavi gördüğünü aktaran Tırtır, sanığın bir alkol bağımlısı olduğunu savundu. Avukat Tırtır, sanığın doğru söylemediğini, bilinçli taksir nedeninin sadece alkol olmadığını, bu konuda hızla ilgili tespitler de bulunduğunu kaydetti. Müşteki avukatı Burcu Ece Güler de bilinçli taksir tespitinin yerinde olduğuna işaret etti.

Müşteki avukatlarının savunmasının ardından Serbes'in avukatı Ersan Şen ilgili kanun hükümleri çerçevesinde son sözün kendisine verilmesini talep etti. Daha sonra duruşmaya bir süre ara vererek talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Şen'in talebini reddederek, duruşmayı sonlandırdı. 
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, kararını 23 Mayıs'ta açıklayacak. 

OLAY

İzmir-Aydın Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan Emrah Serbes, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru ise 1 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tarafların itirazlarını reddederek kararı hukuka uygun bulmuştu. Temyiz üzerine ise dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesine gelmişti. 

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