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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.05.2019 - 14:27, Son Güncelleme:

Emrah Serbes kimdir? İşte, yazarı olduğu kitaplar

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Emrah Serbes kimdir? İşte, yazarı olduğu kitaplar

Emrah Serbes, biyografisi ile birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Karıştığı trafik kazası sebebiyle yargılanan ve son olarak 13 yıllık hapis cezası onanan Emrah Serbes, Behzat Ç. isimli dizinin uyarlandığı kitabın yazarıdır. İşte, Emrah Serbes hakkında merak edilen bazı bilgiler

Emrah Serbes, 27 Ocak 1981 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü'nden mezun olan Emrah Serbes, bazı gazetelerde ve dergilerde yazarlık ve söyleşiler yaptı. İlk öykü kitabı olan "Erken Kaybedenler", 2009'un Haziran ayında satışa sunuldu. Bir dönem TV'de yayınlanan polisiye dizisi Behzat Ç.'nin bazı bölümlerinde yazarlık yapan Emrah Serbes, aynı zamanda "Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm" adlı sinema filminin de senaristliğini üstlendi.

Adının daha fazla duyulmasına vesile olan Behzat Ç senaristliği, onun farklı çevrelerce tanınmasını sağladı ve popüler bir yazar oldu. Son olarak iletişim yayınlarından Deliduman adlı kitabı yayımlanmıştır. Kısa hikayeler yazan Emrah Serbes, aylık olarak çıkarılan KAFA dergisinde düzenli olarak yazmaktaydı.

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