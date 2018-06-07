Emperyal güçlerin oyun planı

FIRSAT VERMEYECEĞİZ

“Ayrılıkları gayrılıkları kaldırdık. Her türlü ayrımcılığı reddettik. Bütün vatandaşlarımızı baş üstünde tuttuk. Bu ülkede ikinci sınıf vatandaş yok, olmayacak dedik. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir milletiz. Farklı düşünebiliriz, farklı inanabiliriz, gözlerimizin, saçımızın rengi farklı olabilir. Ama gözlerimizden dökülen yaşlar aynı renktedir. Onun için bu ülkeyi bölmeye çalışanlara, teröristlere fırsat vermeyeceğiz. Kürt, Türk, Azeri, Caferi ne olursak olalım, kıblemiz birdir. Biz bu bölgede hep beraber olduk terörü birlikte yendik. Bu alçak terör örgütü canımıza malımıza ne kadar zarar verdi. Türkiye’de ve bölgemizde maalesef emperyal güçlerin bir oyun planı var. Bu plan içerisinde Kürtlerin canı ve kanı ile bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Ama şunu bilmiyorlar; Anadolu topraklarında, bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir, beraberdir, birliktedir. Onlara göz diken de kalleştir. Her zaman bunlara hak ettikleri cevabı da benim Karslı hemşehrilerim verecektir.



Şu HDP’lilerin Kürtlere verdiği zararın haddi hesabı yok. Bunlar siyasi parti olamadı. Bunlar PKK terör örgütü esaretinden kurtulamadılar. Talimatı Kandil’den alıyorlar. Bunların iradeleri kendi ellerinde değil. Uyanık olacağız. Bize zarar veren dostumuz düşmanımız kim iyi bileceğiz. Herkes kendi dilinde özgürce konuşsun. Anneler çocuklarına ninniler söylesin, ağıt yakmasın. Genç fidanlarımızın elinde fidan olsun, dağa çıkarılmasın diye mücadele ediyoruz. Anlamsız yasakları bir bir kaldırdık. Dün sözü dahi edilemeyen konular bugün serbest hale geldi. DEAŞ, PKK, bunlarla bağlantılı diğer örgütlerle mücadelemiz çok hızlandı ve büyük neticeler aldık.



EL AMAN DEDİRTMEYELİM

Ne PKK ne FETÖ, ne DEAŞ bize bir şey yapamaz. Başbakan olarak göreve başladığımda dedim ki ‘Merak etmeyin terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağız’. Çıkardık mı? Şimdi bayrağımız yaylalarda da dalgalanıyor mu? Bu terör, fabrikaların kurulmasını geciktiriyor, çocuklarımızın iş aş bulmasını engelliyor. En büyük zararı yine Kürt kardeşlerimize veriyor. Onun için bunlara el aman dedirtmeyelim. Bunların Kürtlerle alası yok. Bunlar beyinlerini kiralamış, satmış.”