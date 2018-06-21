Emperyal güçler Kürtlere devlet kuracaklarmış

DOST BİLDİĞİMİZ ÜLKELER

“Piyasada adaylar dolanıyor, bol bol vaatte bulunuyor. Bu yıkım ekibinin adaylarının söylediklerine bakıyorsun ortak bir noktaları var. O da Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim de ne olursa olsun. Peki buna güçleri yeter mi? Esasında ne tesadüf bazı dost bildiğimiz ülkeler de aynı şeyi söylüyor. Bunlar da aynı yere vurgu yapıyorlar. ‘Türkiye bizim için önemli de Tayyip Erdoğan olmasın’ diyorlar. Sana mı soracak bu millet? Senden mi emir alacak? Bu millet Recep Tayyip Erdoğan’ı sana mı yedirecek?

TECRÜBEN, ESERİN YOK

Vaatlerde bulunanın kim olduğuna bu millet bakar. Önceden bu ülke için yaptığın tek bir hizmet var mı? Köprü, havalimanı, okul, hastane yaptın mı? Ne konuşuyorsun? Hiçbir tecrüben, eserin yok. Boş konuşuyor. Arkamızda dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştüren bir AK Parti var.

Muharrem İnce ancak polis memuruna küfür saymakla vakit geçirsin. Adaylığı belli olur olmaz nefes nefese Edirne’ye gitti. Millet de Selimiye’yi ziyaret edecek zannetti. Bir de baktık zindanda arkadaşıyla buluştu. Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi. Bu ittifakın dört resmi ortağı var, bir de gizli ortağı var. Gizli ortak HDP’dir, PKK’dır. Milletimizin bunu bilmesini istiyorum.

Bu ülkenin birliği için çok bedel ödedik. Şehitler, gaziler verdik. Herkes aklını başına toplasın. Emperyal güçler Türkiye’nin güney sınırında bir terör devleti kurmak istiyor. Kürtlere devlet kuracaklarmış. Siz kimsiniz, siz hangi hakla Kürtlere devlet kuracaksınız? Devlet Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Kürtlerin kanı, canı üzerinden planlarınızı gerçekleştirmenize bu millet izin verir mi? Kürtlerin, Türklerin bu topraklarda devleti var.”

ÇAY VE SOHBET MOLASI

BAŞBAKAN Yıldırım, partisinin Keçiören mitinginde vatandaşlardan bazılarının meşale yakması üzerine, “Gençler dikkat edin yangın çıkarmayın. Havamızı bozdunuz. Olmadı bu iş” dedi. Başbakan Yıldırım, Keçiören’den Yenimahalle’ye geçerken de İstanbul yolu üzerindeki bir çay bahçesinde seçim otobüsünü durdurarak vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet etti.