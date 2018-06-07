Emojiyle beraat

‘BOL SU İÇ, BOĞAZINDA KALMASIN’

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre göre Almanya’nın Grevenbroich şehrinde hemşirelik yapan Hasret B. (22), 2016’da tatil için Türkiye’ye geldiğinde polis memuru Mevlüt T. (23) ile tanıştı. Evlilik yolunda ilerleyen çiftin arası açıldı. Bunun üzerine Hasret B., psikolojik destek almaya başladı. 12 Ekim 2017’de Hasret B., Mevlüt T.’ye kendisine sahip çıkmasını, aksi takdirde intihar edeceğini belirten mesajlar yazdı. İntihar için içeceği ilaçların resmini de gönderince Mevlüt T. “Suyu bol iç, boğazında kalmasın, intihar et düzelir belki, niye ailene haber veriyorsun, ölmek için içmedin mi, sessizce odanda öl, ilaçla ölemezsin, intihar yolunu değiştir, kimsenin seni bulamayacağı yerde dene” gibi mesajlar attı. Hasret B. o gün intiharı denedi ancak kendini kötü hissedince ailesine haber vererek hastaneye gitti ve kurtarıldı.

Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde mesaj kayıt dökümlerinin içeriği, konuşmanın gidişatı, Hasret B.’nin ilaç içtiğine dair mesajından sonra gülme emojisi göndermesi, sanığın “Ben de edicem lan intihar” şeklindeki mesajı ve Hasret B.’nin daha önce de intihara yönelik yaptığı açıklamaları birlikte değerlendirildi. Mevlüt T.’nin Hasret B.’ye intihar girişimine dair açıklamasını ciddiye almadığı, dolayısıyla gönderdiği mesajlarda amacının intihara yönlendirmek olmadığı kanaatiyle bu suçtan beraatına karar verildi.



3 AY 20 GÜN HAPİS

Mahkeme Mevlüt T.’ye hakaret ve tehdit suçlarından ise 3 ay 20 gün hapis cezası ve 600 TL adli para cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.



İNTİHARA YÖNLENDİRMEYLE SUÇLANDI

Ölümün kıyısından dönen Hasret B. avukatı aracılığıyla Mevlüt T. hakkında şikâyette bulundu. İntihara yönlendirme, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla hakkında dava açılan Mevlüt T. mahkemede “Her ayrılık kararında önüme intihar olayını sununca inanmadım. Ertesi gün de o mesajları çektim” dedi.



