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    Emniyet'ten telsiz hamlesi... Artık polis telsizi dinlenemeyecek

    ANKARA (AA)
    19.06.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:

    Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 ilde kurulumu tamamlanan Milli Kriptolu Sayısal Telsiz Sistemi'ne geçiyor. Yeni sistemle yetkisiz kişilerin polis telsizlerini dinlemesi engellenecek.

    AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen telsiz haberleşmesinde "Milli Kriptolu Sayısal Telsiz Sistemi"ne geçiş için hazırlıklar sürüyor. Yürütülen çalışmalar ile Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 7 il daha projeye dahil edildi.

    Milli kriptolu, dış müdahalelere kapalı veri iletişimine imkan ve yönetim kolaylığı sağlayan, analog telsizlerle de uyumlu telsiz haberleşme sisteminin kurulumu 15 ilde tamamlandı.

    Yeni sistemle yetkisiz kişilerin polis telsizlerini dinlemesi engellenecek. Sistem sadece haberleşme sağlamayıp, araç ve kimlik sorgusu yaparak uyumlu cihazlarla gerektiğinde görüntü alışverişinde de kullanılabilecek.

    Etiketler: son dakika , haberler
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