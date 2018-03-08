Emniyet'ten Polnet arızası açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), teknik bir arıza sonucu dün kullanım dışı kalan PolNet bilgi sisteminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.



EGM'den yapılan yazılı açıklamada, dün saat 15.45 sıralarında PolNet'te meydana gelen teknik bir arıza sonucu bilgi sistemlerinin kullanım dışı kaldığı hatırlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda öncelikle hudut kapılarında kullanılan sistemin saat 17.45'te çalıştırıldığı ifade edilen açıklamada, yaşanan diğer aksaklıkların giderilmesi için çalışmaların devam ettiği duyuruldu.