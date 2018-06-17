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    Emniyet'ten o video ve haberlerle ilgili açıklama

    AA
    17.06.2018 - 20:02 | Son Güncelleme:

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasından sonra çıkan tartışmada bir polis memuruna tokat atılmasını içeren video ve haberlerin ardından gözaltına alınan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 12 Haziran'da Gölbaşı ilçesindeki trafik kazasından sonra çıkan tartışmada bir polis memuruna tokat atılmasının görüntülerinin yer aldığı video ve haberlerin bazı basın yayın kuruluşlarınca olay 17 Haziran'da gerçekleşmiş gibi gündeme getirildiği belirtildi.

    Görüntülerin 12 Haziran'da saat 17.50'de Gölbaşı İlçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde iş makinesinin EGO otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya ait olduğu belirtilen açıklamada, tarafların kaza ile ilgili ekip talep ettiği, bunun üzerine polis memurları İ.H.U. ve O.T.B'nin olay yerine intikal ettiği kaydedildi.

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    "MEMURA MUKAVEMET VE KASTEN YARALAMA"

    Kazaya karışan şahıslardan talep edilen kimliklerini ibraz etmemeleri nedeniyle tartışma çıktığı ifade edilen açıklamada, bir polisin darp edildiği ve yaralandığı bilgisine yer verildi.

    Açıklamada, şunlar aktarıldı:

    "Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alınarak Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldükten sonra ifadeleri alınıp serbest bırakılmıştır. Şahıslar hakkında ayrıca savcılık tarafından görevli memura mukavemet ve kasten yaralama suçundan soruşturma başlatılmıştır." 

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    Etiketler: son dakika , haberler
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