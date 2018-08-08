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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MERSİN (İHA)
08.08.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Emniyetten çıkmamak için diretti!

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Mersin'de devlet büyüklerinin ismini kullanarak yabancı uyruklu şahısları dolandırdığı iddiasıyla yakalanan ve 1 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı cezaevine teslim edildi. Dolandırıcılık şüphelisi Talimdar K. "Hiç kimsenin ismini kullanmadım. Yalan. Benim evraklarım var. Mahkemelerim var. Ticaretle uğraşıyorum" şeklinde ifade verdi.

Mersin'de devlet büyüklerinin ismini kullanarak yabancı uyruklu şahısları dolandırdığı iddiasıyla yakalanan ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, cezaevine teslim edildi. Emniyetten çıkmamak için direnen dolandırıcılık şüphelisi Talimdar K., "Hiç kimsenin ismini kullanmadım. Yalan. Benim evraklarım var. Mahkemelerim var. Ticaretle uğraşıyorum" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin'de sahte bir kimlik kullanarak kendini 'devlet büyüklerinin yakını' olarak tanıtan bir şahıs, Suriye Uyruklu 8 şahsı randevu işlemlerini öne alma vaadiyle kandırarak dolandırdı. Bunun üzerine şahıs güvenlik güçlerine ihbar edildi. İhbarı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü, Yan Dol. Büro Amirliği'ne bağlı Güven Timleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, il göç idaresine giderek şüpheliyi suçüstü yakaladı. Açık kimliği Talimdar K., olan şüpheli gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şüphelinin 1 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. Ayrıca şahsın, devlet büyüklerinin ismini kullanarak, 'işe alacağım vaadiyle' 7 ayrı dolandırcılık suçundan da arandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Talimdar K., cezaevine teslim edildi.

Öte yandan Talimdar K., emniyetten çıkmamak için bir süre diretti. Ardından polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılan K., "Hiç kimsenin ismini kullanmadım. Yalan. Benim evraklarım var. Mahkemelerim var. Ticaretle uğraşıyorum" dedi.

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