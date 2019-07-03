Emniyet'ten açıklama: Gerçek dışı bilgiler...
Emniyet Genel Müdürlüğü, son günlerde sosyal medyada 'yeni trafik cezaları' başlığıyla paylaşılan bilgilerin gerçek dışı olduğunu duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Son günlerde sosyal medyada “yeni trafik cezaları” adı altında gerçek dışı bilgiler dolaşmaktadır.
Trafik cezaları ile ilgili güncellemeler yılda bir kez yapılmakta ve bu değişimler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Lütfen kaynağı belli olmayan bu tür bilgilere itibar etmeyiniz.
Son günlerde sosyal medyada “yeni trafik cezaları” adı altında gerçek dışı bilgiler dolaşmaktadır.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) 3 Temmuz 2019
Trafik cezaları ile ilgili güncellemeler yılda bir kez yapılmakta ve bu değişimler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Lütfen kaynağı belli olmayan bu tür bilgilere itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/uAw45uRVI3
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