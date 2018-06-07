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    Emniyette sınır ötesi 'şark'tan sayılacak

    ANKARA
    07.06.2018 - 23:38 | Son Güncelleme:

    EMNİYET personelinin sınır ötesinde görev yaptığı süre, şark hizmeti süresinden sayılacak.

    Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, sınır ötesi operasyonlarda görev yapan personelin bu hizmetleri, ikinci bölge (şark) hizmeti süresinden sayılacak. Yapılan düzenlemeyle Zeytin Dalı ile Fırat Kalkanı harekâtlarının ardından Afrin, Cerablus, Azez ve El Bab’da güvenliğin sağlanması için görevlendirilen emniyet mensuplarının görev yaptıkları süre şark hizmeti kapsamına alınmış oldu. 

    Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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