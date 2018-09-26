Emniyet'in uyuÅŸturucu raporunda korkunç PKK ayrÄ±ntÄ±sÄ±
Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "2018 TÃ¼rkiye UyuÅŸturucu Raporu"nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n uyuÅŸturucu sevkiyatÄ±nda Ã¶nemli rol Ã¼stlendiÄŸi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan yÄ±lda 1,5 milyar dolar gelir saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na yer verildi.
Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca yayÄ±mlanan rapora gÃ¶re, geliÅŸen teknoloji sayesinde suÃ§ odaklarÄ±nÄ±n daha organize ve Ã§ok uluslu bir nitelik gÃ¶sterdiÄŸi belirtildi. Raporda, uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadelenin uluslararasÄ± bir boyut kazandÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinilirken, TÃ¼rkiye'de 2017'deki uyuÅŸturucu olaylarÄ±, kullanÄ±mÄ±, tedavi yÃ¶ntemleri konusunda Ã¶nemli bilgilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± rakamlar Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Buna gÃ¶re, TÃ¼rkiye genelinde 2016'da gerÃ§ekleÅŸen 81 bin 222 uyuÅŸturucu olayÄ± yÃ¼zde 45 artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek, 2017'de bu rakam 118 bin 482'ye ulaÅŸtÄ±. Olaylarla ilgili yakalanan ÅŸÃ¼phelilerin sayÄ±sÄ± da bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 48,92 artÄ±ÅŸla 170 bin 175 oldu.
TÃ¼rkiye'de 2017'de gerÃ§ekleÅŸen 118 bin 482 uyuÅŸturucu ile baÄŸlantÄ±lÄ± suÃ§larÄ±n tÃ¼rlerine gÃ¶re daÄŸÄ±lÄ±mÄ± incelendiÄŸinde, 91 bin 798'inin kullanma amaÃ§lÄ± uyuÅŸturucu madde satÄ±n almak, kabul etmek, bulundurmak, 23 bin 424'Ã¼nÃ¼n uyuÅŸturucu madde imal ve ticareti, 3 bin 136'sÄ±nÄ±n 2313 sayÄ±lÄ± "UyuÅŸturucu Maddelerin Murakabesi HakkÄ±nda Kanuna Muhalefet", 78'inin uyuÅŸturucu veya uyarÄ±cÄ± madde kullanÄ±lmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rma, Ã¶zendirme, 46'sÄ±nÄ±n ise 3298 sayÄ±lÄ± "UyuÅŸturucu Maddeler ile Ä°lgili Kanuna Muhalefet" suÃ§larÄ± kapsamÄ±nda olduÄŸu belirlendi. Raporda yer verilen Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re ise TÃ¼rkiye genelinde 2017 itibarÄ±yla 386 ceza infaz kurumundaki 232 bin 182 tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼den 50 bin 278'inin uyuÅŸturucu madde baÄŸlantÄ±lÄ± suÃ§lardan dolayÄ± cezaevlerinde bulunduÄŸu belirlendi. Ceza infaz kurumlarÄ±nda bulunan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklularÄ±n oranÄ± bir Ã¶nceki yÄ±l yÃ¼zde 18,65 iken, 2017'de yÃ¼zde 21,65'e yÃ¼kseldiÄŸi ortaya kondu.
PKK'nÄ±n uyuÅŸturucu trafiÄŸi
TÃ¼rkiye'de uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapan suÃ§ gruplarÄ±nÄ±n genellikle doÄŸu illerinde faaliyet gÃ¶sterenler ile Avrupa Ã¼lkeleri vatandaÅŸlarÄ±ndan oluÅŸtuÄŸu belirtilen raporda, sÃ¶z konusu suÃ§ gruplarÄ±nÄ±n deÅŸifre olmayÄ± engellemek amacÄ±yla aynÄ± aileden ya da akrabalÄ±k iliÅŸkileriyle birbirlerine baÄŸlanmÄ±ÅŸ kiÅŸilerden oluÅŸtuÄŸu vurgulandÄ±.ÂTerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n uyuÅŸturucu sevkiyatÄ±nda Ã¶nemli bir rol Ã¼stlendiÄŸi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan yÄ±lda 1,5 milyar dolar gelir saÄŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen raporda ÅŸu bilgilere yer verildi:
"TÃ¼rkiye eroinin Avrupa'ya sevkiyatÄ±nda transit Ã¼lke ve Avrupa'da Ã¼retilen sentetik uyuÅŸturucular bakÄ±mÄ±ndan da hedef Ã¼lke durumundadÄ±r. PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, bu iki kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kta da etkindir. Bunun haricinde PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Irak'Ä±n kuzeyindeki kamplarda kurduÄŸu imalathanelerde eroin imal etmekte ve ticaretinde aktif olarak rol almaktadÄ±r. Ã–rgÃ¼t bununla yetinmeyerek, DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ndeki vatandaÅŸlarÄ± kenevir ekimi iÃ§in zorlamakta ve sÃ¶zde vergi adÄ±yla topladÄ±ÄŸÄ± paralarla terÃ¶r eylemlerini finanse etmektedir. PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ birÃ§ok farklÄ± suÃ§ tÃ¼rÃ¼nden gelir elde etmekte ve yalnÄ±zca uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan yÄ±lda 1,5 milyar dolar gelir saÄŸlamaktadÄ±r. Bu gelir, Ã¶rgÃ¼t elemanlarÄ±nÄ±n barÄ±nma ve silahlandÄ±rÄ±lmalarÄ± iÃ§in kullanÄ±lmaktadÄ±r."
Raporda, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik 2017'de yapÄ±lan 6 operasyonda 86 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, bu operasyonlarda 150 kilogram esrar, 50 kilogram eroin, 100 gram kokain maddesinin ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi.
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