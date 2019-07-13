Emniyetin mühimmatçısı silah atölyesi kurmuş
EMNİYETİN silah mühimmat biriminde tekniker olarak çalışan ve yasadışı silah satışından dolayı meslekten ihraç edilen A.K., kurduğu atölyede ürettiği silahları suç örgütüne sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Ostim Sanayi Sitesi’nde kurulan bir atölyede yasadışı silah üretimi yapıldığı ve bu silahların suç örgütlerine satıldığı istihbaratı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. Polis, 2 aylık teknik-fiziki takibin ardından yasadışı silah üretimi yapıp-satan çeteye ulaştı. Çete üyelerini adım adım takip eden polis, çok sayıda adrese ve silah üretimin yapıldığı atölyeye baskın yaptı. Operasyonda 17’si tamamlanmış, 5’i üretim aşamasında olmak üzere 22 tabanca, çok sayıda silah parçalarına el konuldu. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
BALİSTİK İNCELEMEDE
Emniyetteki sorguların ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 8 kişi ise serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında ise uzun yıllar emniyetin silah mühimmat biriminde tekniker olarak çalışan A.K. de bulunuyor. Emniyette görevliyken yasadışı silah satışından meslekten ihraç edilen A.K.’nin silah üretim atölyesi kurduğu, burada yanına aldığı 2 kişi ile silah üretimi yaptığı belirlendi. Atölyede üretilen silahların yine A.K.’ye bağlı çalışan diğer elemanları tarafından suç örgütlerine sattığı bildirildi. El konulan tabancalar her hangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için balistik incelemeye gönderildi.
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