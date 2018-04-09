Emniyet’in ‘derviş’i

17/25 Aralık sürecinin hemen ardından iki yıl Terörle Mücadele Dairesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Şimdi polis başmüfettişi olarak FETÖ soruşturmalarına bakıyor. Sula’nın farklı bir özelliği de var. Türkiye dışında dünyanın çeşitli ülkelerinde onlarca sergi açan bir sanatçı. Teşkilatına ve gençlere sanatla felsefeyi buluşturup ‘Önce insan olalım’ diyen bir anlatıcı. Anadolu erenlerinin felsefesini feyz aldığını söyleyen Sula, emniyet seminerleri ve okullarda da binlerce gençle buluşuyor. Sula’yla İzmir’de bulunduğu sırada görüştük: “Terörle mücadeleyi sadece silahlı boyutuyla değil felsefi ve kültürel boyutuyla da sürdürüyorum. Ben resim yapan emniyet müdürü değil, hem bir emniyet müdürü hem de bir sanatçıyım. Sanat, evrenseldir ve tamamen güzeli arzulayan insanın kalbine bir yolculuktur. Sanatımızla her bireyin ne kadar değerli olduğu mesajını vermeyi hedefliyoruz.”

ROMA SERGİSİNE HAZIRLANIYOR

Sanatın farklı bölümleri olan kaligrafi, resim ve şiiri tek tabloda birleştiriyorum. Bu eserler henüz adı konmamış bir akımın ilk örnekleridir. Bugüne kadar 21 sergi açtım. Şimdiye kadar yaklaşık 60 bin sanatseverin ziyaret ettiği sergilerimden çok olumlu geri bildirimler aldım. Diyarbakır’dan Doha’ya... Roma’da tarihi bir mekânda Başbakanlığımızın destekleriyle bir sergi açmayı planlıyoruz.