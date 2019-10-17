Emniyetin bahçesinde gerginlik! Büyük tepki gösterdiler…
Emlak vurgununa yönelik operasyonun ardından dolandırılan vatandaşlar Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne geldi.
Müşteki olarak da ifade verecek olan vatandaşlar, şüphelilerin sağlık kontrolüne çıkarıldıkları sırada, şüphelilere büyük tepki gösterdi. Mağdurlar ile şüpheliler arasında sözlü sataşma yaşanırken, mağdur Ayşe Çelmeli, "Benden 190 bin lira para aldılar. Bana 80 bin liralık yeri sattılar. Gösterdikleri yerin tapusunu vermediler." dedi. Mağdur Ümit Sezgin ise " Benden de kaparo aldılar parayı verdim. Ev için anlaştım, ev sahibi ile irtibata geçtim meğer ev 7 ay önce başkasına satılmış. Kaparo paramı vermediler. Yüzüme karşı kime gidersen git bizden alamazsın dediler." dedi.
Emniyetin bahçesinde büyük gerginlik yaşanırken, mağdurlar, "Bu adamlar bizlerden binlerce lira para aldı. Her birimizin emeğini çaldılar. Kredi çektirdiler faizleri ödüyoruz." dediler.
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