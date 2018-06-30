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    Emniyet teşkilatında atama ve yer değiştirmeler açıklandı

    AA
    30.06.2018 - 08:41 | Son Güncelleme:

    Emniyet personelinin 2018 yılı genel atamaları kapsamında başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğün ilgili mevzuat hükümlerince belirlenen 2018 yılı genel atamaları çerçevesinde başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerinde 16 bin 558 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

    Birinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine 7 bin 967, ikinci hizmet bölgesinden birinci hizmet bölgesine 7 bin 928, ikinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine de 663 personelin atama işlemleri yapıldı, 38 bin 235 personelin ise ipka talepleri kabul edildi.

    Ayrıca, başkomiser rütbesinden emniyet amirliği rütbesine terfi eden 105, komiser rütbesinden başkomiser rütbesine terfi eden 105, komiser yardımcısı rütbesinden komiser rütbesine terfi eden 347, başpolis memurluğu rütbesinden kıdemli başpolis memurluğu rütbesine terfi eden 2 bin 670 personelin atama ve yerleştirme işlemleri tamamlandı.

    Personelin talepleri dikkate alınarak yapılan işlemlerde ise birinci hizmet bölgesinden ikinci hizmet bölgesine giden personelin yüzde 80'i ilk üç tercihinden birine, yüzde 95,14'ü ise 7 tercihinden birine atandı.

    İkinci hizmet bölgesinden birinci hizmet bölgesine dönen personelin yüzde 69,49'unun ilk üç tercihinden birine, yüzde 92,24'ünün ise 7 tercihinden birine ataması yapıldı.

    Ataması yapılan personel, Pol-Net sisteminden giriş yaparak buna ilişkin bilgilerine ulaşılabilecek.

    Etiketler: son dakika , haberler
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