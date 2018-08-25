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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
25.08.2018 - 14:37, Son Güncelleme:

Emniyet şeridinde feci kaza

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Emniyet şeridinde feci kaza

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde, Kadir Akan’ın TEM yolunda arızalanması nedeniyle emniyet şeridine çektiği hafif ticari araca otomobil çarptı. Kazada Akan’ın araçtaki anne- babası yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Cansız bedeni battaniyeyle örtülü annesinin başında gözyaşı döken Akan, "Anam benim, güzel anam" dedi.

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  • Anam benim, güzel anam
  • Anam benim, güzel anam
  • Anam benim, güzel anam
  • Anam benim, güzel anam
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, öğle saatlerinde, TEM yolunun Çorlu gişelerine 2 kilometre uzaklıkta meydana geldi. İstanbul’dan Kırklareli’ne giden Kadir Akan, arızalanan 34 FH 5773 plakalı hafif ticari aracını emniyet şeridine çekip, kurtarıcı istedi. Kurtarıcı bekleyen Akan’ın aracına, aynı yönden gelen Mehmet Atalay Dikmen’in kullandığı 39 BE 641 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçtaki Birgül Akan, yola fırlaması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Recep ile Hilal Akan ve otomobildeki Mehmet Metin, Nilgün ve Zeynep Dikmen de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere götürüldü. Ağır yaralı Recep Akan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Emniyet şeridinde feci kaza
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KENDİSİ KURTULDU, ANNE- BABASI ÖLDÜ

Kazadan yara almadan kurtulan Kadir Akan, annesi Birgül ve babası Recep Akan’ı kaybetti. Kadir Akan, cansız bedeni battaniyeyle örtülü annesinin başında "Anam benim, güzel anam" diyerek, uzun süre gözyaşları döktü. Akan’ı olay yerinde bulunan jandarma ve polis ekipleri sakinleştirdi. Motorundan duman yükselen aracını emniyet şeridine çektiğini anlatan Kadir Akan, "Annem ve babam araçtaydı. Sonra polisler gelip, ne olduğunu sordu. Ben de durumu anlattım. Sonra kurtarıcıya haber verdim. Kurtarıcı beklerken, bu kaza oldu. Annemi havada gördüm. Babam kötüydü" dedi.

Polis ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Birgül Akan’ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Ahmet Atalay Dikmen ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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