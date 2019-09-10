Emniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEmniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest
GeriGündem Emniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
10.09.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Emniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Emniyet müdürünün eşinin öldüğü kazada tanker sürücüsü serbest

HATAY İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün (53) eşi Zuhal Karabörk'ün (52) yaşamını yitirdiği, kendisi, 2 kızı ve damadının ise yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan tanker şoförü Süleyman Şahin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 13.00 sıralarında Niğde- Bor karayolunda meydana geldi. Ailesiyle birlikte Bodrum'a gitmek için yola çıkan Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, kavşakta Süleyman Şahin yönetimindeki 33 NC 389 plakalı tanker ile çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Karabörk’ün eşi Zuhal Karabörk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada, Kamil Karabörk ile kızları Dr. Fatma Nezihe Karabörk (25), stajyer avukat olan Elif Aybüke Karabörk (23) ve Fatma Nezihe'nin nişanlısı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde görevli Dr. Mehmet Ali Kazğı (26) yaralandı.

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAMERA KAYDI VE TRAFİK IŞIKLARI İNCELENİYOR

Tanker şoförü Süleyman Şahin gözaltına alınırken, kazanın meydana geldiği yerdeki güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Görüntülerde kazaya karışan otomobil ve tankerin yavaşlamadığı görülürken, trafik ışıklarında arıza olup olmadığı araştırılıyor.

Tanker şoförü Süleyman Şahin, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Şahin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dün gece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaret ettiği yaralıların tedavisi de devam ediyor.

Zuhal Karabörk’ün cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şebablı köyünde toprağa verilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
'Ülkemizin yeni bir göç dalgasını göğüslemesi artık mümkün değildir'
Şeytani planla boşandığı eşini öldürdü! Savunması çıldırttı
Mahkeme salonunda gerginlik! Sanık 'gülünce' ortalık karıştı
FETÖ’nün kritik isimlerinden birisiydi! Bugün yakalandı