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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
30.01.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Emniyet Müdürü Çalışkan: İstanbul dünyada birçok şehirden daha güvenli

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Emniyet Müdürü Çalışkan: İstanbul dünyada birçok şehirden daha güvenli

İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Açık kaynak istatistiklerine göre İstanbul, Berlin, Londra ve New York gibi şehirlerden çok daha güvenli" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri okulların yarıyıl tatiline girmesi üzerine ’Engin Gönüllüler Şenliği’ düzenledi.

Zeytinburnu’nda bulunan Polis Eğitim ve Kongre Merkezi’nde (PEKOM) gerçekleştirilen programa Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, eşi Müberra Çalışkan’ın ev sahipliği yaptı. Programa emniyet müdürlüğünde görevli 65 polisin 95 engelli çocuğunun da aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişi katıldı. Programda, Emniyet Müdür Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürleri ve çeşitli şube müdürleri de hazır bulundu.

İSTANBUL GÜVENLİK AÇISINDAN PEK ÇOK METROPOLÜN ÖNÜNE GEÇTİ

İstanbul’un dünyanın sayılı metropollerinden biri olduğunu söyleyen Emniyet Müdür Mustafa Çalışkan, Ülkemiz için bu denli önemli bir şehrin ve bu şehrin sakinlerinin huzuru ve güvenliği ise hiç şüphesiz İstanbul polisinin omuzlarında. Çok şükür şimdiye kadar gösterdiğimiz gayretleri rabbim boşa çıkarmadı. İstanbul bugün dünyada çok güvenli olarak bildiğimiz birçok şehirden daha güvenli hale geldi. Açık kaynak istatistik verilerine göre hemen hemen bütün suç türlerinde İstanbul, Berlin, Londra ve New York gibi şehirlerden çok daha güvenli" dedi.

’ENGİN GÖNÜLLÜ’ ÇOCUKLAR İÇİN YENİ PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ

Çalışkan, elde edilen başarının sadece İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosu olarak elde edilmediğini, bu başarının arkasında İstanbul polisinin fedakar aileleri olduğunu söyledi. Çalışkan, ’Engin Gönüllü’ yavrularımız için de bir takım proje ve çalışmalarımız var. ’Atım Benim Kanatlarım’ projesi başlattık. Şuana kadar 35 ailemiz bu programa başvurdu. Bir de, ’Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuklar Koro Ekibi’ projesi başlattık. Bu proje sanatçı Yavuz Bingöl’ün şefliğinde 2018 yılı Aralık ayında çalışmaları başladı. Onlar hangi zorluklarla karşılaşırsa karşılaşsın, daima onların yanında olmak, onlara el uzatmak anne ve babanın görevi olduğu kadar bizlerinde vazifesi. Özellikle ’Engin Gönüllü’ yavrularımızın hayatın her alanında özgür ve eşit bir şekilde yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

ÇOCUKLARA TİYATRO DAHA SONRA PASTA İKRAMI

Konuşma sonrasında engelli çocuklar ve aileleri, Emniyet Müdürü Çalışkan ve eşi Müberra Çalışkan’ın da katılımıyla bir tiyatro grubu tarafından sergilenen çocuk oyunu izledi. Çocuklar, daha sonra illüzyon gösteri izledi ve pasta keserek kutlama yaptı.

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