Emniyet müdürü ağır cezalık oldu
İzmir’de katıldığı düğün töreninden sonra aşırı alkollü şekilde direksiyon başına geçip bir kişinin ölümüne sebep olan eski Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar’ın davası ağır cezalık oldu. Olayda babasını kaybeden Hicran Sertkaya ise, Parıldar’ın serbest olmasına tepki gösterdi
Yeni Asır gazetesinden Fatih Şendil'in haberine göre, İzmir'in Konak ilçesinde 17 Haziran 2019 Pazartesi gecesi saat 02.00 sıralarında aşırı alkollü halde direksiyona geçen Volkan Parıldar, Çankaya Gaziosmanpaşa Bulvarı kavşağında yaptığı kaza sonucunda bir taksicinin ölümüne neden oldu.
Parıldar'ın kullandığı araçta bulunan eşi ve Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit'in de yaralandığı kazanın ardından yapılan incelemelerde alkollü oldukları için "trafik kontrolünde bana bir şey olmaz" diyerek sağlık müdürünün aracını kullanan 3. sınıf Emniyet Müdürü Volkan Parıldar'ın kırmızı ışıkta geçtiği ve 65 promil alkollü olduğu ortaya çıkmıştı.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ticari taksi şoförü 3 çocuk babası Mustafa Turhan, yoğun bakıma alınmıştı. Durumu ağır olan Turhan, 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.
Kaza sonrası ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ile eşi Yelda Hasyiğit ve emniyet müdürünün eşi Hale Hasyiğit ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.
'BU BİR KAZA DEĞİL'
Feci kazada babasını kaybeden Hicran Sertkaya, bu olayı bir kaza gibi değil, cinayet olarak gördüğünü belirtti. Parıldar'ın hem alkollü direksiyon başına geçip, hem de kırmızıda geçerek cinayeti gerçekleştirdiğini belirten Sertkaya, "Kaza insanlar içindir, herşey olur.
Kaza ile adam ölür mü, evet ölür. Ama bildiğiniz bir kaza değil, bunun adı cinayet. Hem alkollü, hem kırmızı ışık ihlali var. Nerede bunun adı kaza olmuş? Emniyet müdürü olması beni ilgilendirmiyor, sonuna kadar takipçisi olacağım" açıklamasını yaptı.
'ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇMEYECEĞİM'
Hayatını kaybeden babasının taksisinde olan ve olay anında yaralanan yolcunun şükayetinden vazgeçirildiğini anlatan Hicran Sertkaya, "Ben sonuna kadar vazgeçmem ve şikayetçiyim. Sonuna kadar da bu davanın takipçisi olacağım. Bizi babasız bıraktı.
Tek derdi evine geçim sağlamak için çalışıp duran, 3 kuruş evine ekmek getirmek için didinip duran babamız artık yok.
Onun ve bizim günahımız neydi? Emniyet müdürünün kusurlu olduğu ispatlandı. Bunun bedelini sonuna kadar ödemeli" dedi.
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