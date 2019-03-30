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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
30.03.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Seçim günü 553 bin personel görev yapacak

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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Seçim günü 553 bin personel görev yapacak

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Seçim günü tüm Türkiye'de 553 bin kolluk görevlisi, polis, jandarma ve sahil güvenlik görev alacak. Bunun 285 bine yakını sadece emniyet teşkilatı personelinden oluşuyor. Dolayısıyla emniyet teşkilatımızın 285 bin personeli sokakta olacak 24 saat boyunca." dedi.

Uzunkaya'yı Trabzon Emniyet Müdürlüğü binası önünde İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri karşıladı.

Çevik'i makamında ziyaret eden Uzunkaya, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 41 yıl önce mesleğe komiser yardımcısı olarak başladığı Trabzon'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Uzunkaya, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin genel güvenliğiyle alakalı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakan yardımcıları, bölge illerinin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarıyla 7 ayrı bölgede 81 ilin yöneticileriyle genel toplantılar yaptıklarını belirterek, ayrıca emniyet müdürlüklerinin emniyet ve asayiş hizmetlerini, ihtiyaçlarını, sorunlarını yerinde görmek, bilgi almak amacıyla fırsat buldukça illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

Trabzon'un güvenlik, huzur ve asayiş yönünden oldukça yüksek performanslı ve değerleri bulunan bir il olduğuna işaret eden Uzunkaya, "Toplam suç sayısı, suçların aydınlatılma oranı yönüyle oldukça başarılı olan bir ilimiz. Mala karşı işlenen suçların aydınlatılması oranı, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde. Bu, oldukça memnuniyet verici bir rakam." ifadesini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Seçim günü 553 bin personel görev yapacak



Ülke genelinde 300 bin civarında polisin gece gündüz vatandaşın huzuru ve güvenliği için canla başla, büyük fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayan Uzunkaya, şöyle devam etti:
"Bunu vatandaşlarımız görüyor ve takdir ediyor. Trabzon'da görev yapan 2 bin 500 civarındaki personelimiz de aynı gayret ve duyarlılıkla görevlerini ifa ediyor. Geçtiğimiz dönemde Türkiye genelinde aldığımız 15 bin civarındaki çarşı mahalle bekçisi kadrosundan 400'e yakınının Trabzon'a planlaması yapıldı, son alınanlarla birlikte. Benim görev yaptığım yıllarda çarşı mahalle bekçileri son derece önemli işleri olan, vatandaşın da bekçi düdüğünü duymasıyla rahat uykuya dalma ilintisi kurduğu bir mekanizmaydı. Yani sokaktaki bekçi düdüğünü duyan vatandaş, 'Dışarıda huzur var, ben de huzur içinde gözlerimi kapatıp uyuyabilirim' diyecek bir atmosferi hissediyordu. Hedefimiz Türkiye genelinde bu yıl alınacaklarla 30 bin bekçi sayısına ulaşmak. Çarşı mahalle bekçileri, gecelerin huzur ve sükunetini temin etmede çok önemli rol üstleniyor, bundan sonra da üstlenecek. Trabzon'da da inanıyorum ki var olan huzur ortamını inşallah bekçiler ve gece hizmet veren ekipler, motorize ekipler daha güçlü ve sağlıklı şekilde yerine getirmiş olacak. Yarın yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nin de hem Trabzon hem de bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum."

Seçimde Türkiye genelinde 553 bin kolluk görevlisi görev yapacak

Bakan Soylu'nun ayrıntılı şekilde seçimle ilgili alınan tedbirleri izah ettiğini anlatan Uzunkaya, seçim dönemine ilişkin tedbirlerin Türkiye
genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleriyle koordineli şekilde en üst düzeyde hazırlandığını vurguladı.

Bugüne kadar olduğu gibi yarın yapılacak seçimde de gerek sandık çevrelerinde gerek vatandaşların hareketli olduğu yerlerde gün öncesi, gün içi ve seçim sonrası tedbirleri en ince ayrıntısına kadar planlanan doğrultuda alacaklarına dikkati çeken Uzunkaya, şunları kaydetti:
"Seçim günü Türkiye'de 553 bin kolluk görevlisi, polis, jandarma ve sahil güvenlik görev alacak. Bunun 285 bine yakını sadece emniyet teşkilatı personelinden oluşuyor. Dolayısıyla emniyet teşkilatımızın 285 bin personeli sokakta olacak 24 saat boyunca. İnanıyoruz ki vatandaşlarımız, hiçbirinin burnunun kanamayacağı, huzur içinde ve özgür iradeyle sandığa gidip anayasal hakları olan oy kullanma ve seçme hakkını yerine getirmiş olacaklar. Polis olarak da asli görevimiz bunu tesis etmek."

Çevik, ziyaretin anısına Uzunkaya'ya gümüş telkariden hazırlanmış çeşitli hediyeler, Uzunkaya da Çevik'e plaket verdi.
Uzunkaya, daha sonra emniyet teşkilatıyla toplantıda bir araya geldi.

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