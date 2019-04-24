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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.04.2019 - 23:52, Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan açıklama

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Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan açıklama

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili bir gazetede yer alan haberde kullanılan "gözü dönmüş" ibaresine ilişkin, "(Son derece agresif ve gözü dönmüş yüzlerce, belki binin üstünde insan) ifadesindeki 'gözü dönmüş' tanımı, sözün gelişi olarak söylenen ve yıllar boyunca kullanılan bir polisiye terim olup, tamamen olay esnasında evin etrafında toplanan ve bütün ikaz ve uyarılara rağmen dağılmayıp slogan atan ve attıran insanların mevcudiyetine vurgu yapma amacına matuftu ve kastedilen de açıkça buydu." ifadelerini kullandı.

Uzunkaya, sosyal medya hesabından, bugün bir gazete "Gözü dönmüş binin üzerinde kişi vardı" başlığıyla yayımlanan habere ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamasında, "Şahsımla ilgili olan ve bana ait olmadığı halde benim açıklamamış gibi bir algıya yol açan ve bu nedenle de düzeltme ve açıklama yapma ihtiyacı duyulan hususları kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum." ifadesine yer veren Uzunkaya, şunları kaydetti:
"Cenaze töreninin yapıldığı yerin jandarma bölgesi olduğu, jandarmanın aldığı güvenlik tedbirlerinin yetersiz olduğu ve sadece emniyetin tedbir aldığı, jandarmanın hiçbir gayretinin ve tedbirinin bulunmadığı, şahsımın orada görevli olmadığı halde özellikle çıkan hadiselere tek başına müdahale ettiği anlamına gelecek bir açıklamam bulunmamaktadır.".

Uzunkaya, televizyonlarda yayınlanan görüntülerden de anlaşılacağı üzere cenaze töreni öncesinde, sırasında ve sonrasında jandarmayla polisin kalabalığın içinde ve önünde görev yaptığına dikkati çekti. Uzunkaya, kendisinin megafonla yaptığı konuşma sırasında İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanın da yanında bulunduğunu belirtti.
Şehidin cenazesinin defnedilmesinden sonra Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanları ile Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve Vali Vekilinin de olay yerine intikal ettiğini bildiren Celal Uzunkaya, 42 yıllık aktif meslek yaşamı boyunca her zaman omuz omuza görev yaptığı kardeş Jandarma Teşkilatını ilzam ve itham edici bir anlamı da içinde barındıran bahse konu haberin kendisinden kaynaklanmadığını vurguladı.

UZUNKAYA'NIN MESAJI

Söz konusu gazetede haberi yapan Saygı Öztürk'ün "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evden çıkarılması esnasında kendisine şapka, üniforma verilmesine ilişkin bir öneriniz oldu mu, olduysa amacı neydi?" şeklindeki sorusuna, WhatsApp uygulaması üzerinden mesajla cevap verdiğini belirten Uzunkaya, şu ifadeleri kullandı:

"(Bahsettiğiniz konu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu evden dışarı çıkış esnasında evin çıkış kapısının tam karşısında ve her iki alanda bulunan son derece agresif ve gözü dönmüş yüzlerce, belki binin üstünde insan arasından birilerinin taş veya başka tehlikeli bir cisim atma mesafesinde olması nedeniyle sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun evden çıkışı esnasında riske edilmemesi, herhangi bir taş ya da başka bir cismin zarar vermemesi amacına matuf bir öneri olarak kendisine kibarca şapka takmasını önermiştim, zaten kendisi de teşekkür ederek bu öneriyi kabul etmedi. Olay tamamen bundan ibaret olup, Sayın Genel Başkanın en küçük bir zarar görmemesi içindi. Bu öneri bir güvenlik zafiyeti anlamına gelmeyeceği gibi aksine korunmak istenen kişiye gösterilen bir ihtimamın da gereğidir ve ben de zaten tamamen bu amaçla önermiştim.) şeklindeki bilgilendirme notunda geçen 'son derece agresif ve gözü dönmüş yüzlerce belki binin üstünde insan' ifadesindeki 'gözü dönmüş' tanımı, sözün gelişi olarak söylenen ve yıllar boyunca kullanılan bir polisiye terim olup, tamamen olay esnasında evin etrafında toplanan ve bütün ikaz ve uyarılara rağmen dağılmayıp slogan atan ve attıran insanların mevcudiyetine vurgu yapma amacına matuftu ve kastedilen de açıkça buydu."

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, haber içeriğinde geçen diğer pek çok hususla ilgili olarak 22 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından tafsilatlı bir açıklama yapıldığını da hatırlattı.

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