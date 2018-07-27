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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
27.07.2018 - 10:44, Son Güncelleme:

Son dakika.. Göreve başladı ilk sözleri bu oldu...

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Cumhurbaşkanı Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Celal Uzunkaya görevine başladı. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya "Teşkilatımız, toplumla bugüne kadar olduğundan daha fazla kaynaşmak suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla görevlerini devam ettirecektir" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Teşkilatımız, toplumla bugüne kadar olduğundan daha da fazla kaynaşmak suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla görevlerini devam ettirecektir." dedi.     

Cumhurbaşkanı Kararı'yla Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Uzunkaya için Genel Müdürlük binasına gelişinde tören düzenlendi.     

Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren tarafından karşılanan Uzunkaya, merasim mangasını selamladıktan sonra emniyet genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile tek tek tokalaştı.     

Daha sonra makamına geçen Uzunkaya, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, yeni görevine başlaması dolayısıyla gururlu, onurlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, 46 yıl önce çatısı altına girdiği "büyük ailenin" içinde 40 yıl değişik kademelerde bilfiil hizmet verdiğini söyledi.     

173 yıllık şanlı tarihe sahip, yaklaşık 300 bin kişilik bir teşkilatın başına atanmış olmanın ağırlığını hissettiğini belirten Uzunkaya, sorumluluklarının farkında olduğunu dile getirdi.     

Uzunkaya, şunları kaydetti:     

"Bugüne kadar ülkemizin iç güvenliği ve huzuru noktasında çok büyük emekleri olan emekli mensuplarımız başta olmak üzere şu an görevleri başında olan tüm arkadaşlarımıza emniyet genel müdürü olarak teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.     

İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm mensuplarımızla, Türkiye'nin dört bir yanında gece gündüz her zorluk ve şart altında görev yapan mesai arkadaşlarımızla hukukun içinde kalmak, çizdiği sınırları aşmamak kaydıyla, yasaların bizlere verdiği görevleri, o sınırlar içinde de her türlü yetkiyi, sorumluluğu sonuna kadar kullanmak suretiyle ülkemizin huzur ve güvenliği noktasında bihakkın yerine getirmeye devam edeceğiz."     

Uzunkaya, başta FETÖ, PKK, DEAŞ ve benzeri örgütler olmak üzere her türlü suç oluşumlarına, yasa dışı yapılara karşı bugüne kadar verilen amansız ve kesintisiz mücadelenin jandarma teşkilatı ile omuz omuza, devletin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde sürdürüleceğini vurguladı.     

Uzunkaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli ve kararlı duruşu ve mücadelesine uyumlu bir şekilde görev yapmaya inşallah bundan sonra da arkadaşlarımızla devam edeceğiz. Allah mahcup etmesin." dedi.     

Zor bir görev yaptıklarının bilincinde olduklarını ifade eden Uzunkaya, bu görevi yerine getirirken zorlukları aşma noktasında teşkilatın tarihine, görev yapısına ve toplumdaki algısına uygun şekilde, hak ettiği değeri teşkilata ve tüm topluma yansıtmak için gayretlerinin kesintisiz süreceğini söyledi.     

Başarılı olmama noktasında hiçbir mazeretlerinin olamayacağını bildiklerini belirten Uzunkaya, "Teşkilatımız, toplumla bugüne kadar olduğundan daha da fazla kaynaşmak suretiyle vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama amacıyla görevlerini devam ettirecektir." değerlendirmesinde bulundu.     

İSİMSİZ İHBAR MEKTUBUNUN KURBANI OLMUŞTU

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 1958 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladıktan sonra, 1975 yılında Polis Koleji’ni, 1978 yılında Polis Akademisi’ni birinciliklerle bitirdi. 1978 yılında ilk görev yeri Trabzon’da komiser yardımcısı olarak göreve başladı.     

1982-1985 yıllarında Hakkari'de siyasi şube ve istihbarat şube müdür vekilliği, 1985-1991 yıllarında İzmir'de istihbarat şube müdür yardımcılığı ve müdürlüğü, 1991-1995 yıllarında Bursa’da güvenlik şube müdürlüğü, 1995-1997 yıllarında Artvin-Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Artvin Asayiş Şube Müdürlüğü, 1997 yılında Bursa’da asayiş şube müdürlüğü ve 2001 yılına kadar da aynı ilde trafik hizmetlerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığı yaptı.     

30 Haziran 2001’de 1. sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ederek APK uzmanlığı ve polis başmüfettişliği görevlerini yürüttü. 2003-2007 yıllarında Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, 2007-2010 yıllarında emniyet genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.     

Emniyet genel müdür yardımcısı olarak görev yaparken FETÖ tarafından hazırlanan kumpas sonucunda, isimsiz ve imzasız ihbar mektubu yazılmak suretiyle başlatılan soruşturmaya dayandırılarak 2010 yılı başında görevinden alındı, 3,5 yıl süren adli yargılama sonucunda beraat etti. 2014-2016 yıllarında İzmir Emniyet Müdürü ve 2016-2018 yıllarında Antalya Emniyet Müdürü olarak görev yaptı.     

ABD ve Almanya’da istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve yabancı dil kurs ve eğitimlerine katılan Uzunkaya, 2 Nisan 2018'de Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Müşavirliği görevine atandı.     

İyi derecede Almanca bilen Uzunkaya, evli ve 3 çocuk babası.     

Uzunkaya, 25 Temmuz'da Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne atandı.

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