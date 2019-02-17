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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.02.2019 - 20:08, Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürü açıkladı! "100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı"

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Emniyet Genel Müdürü açıkladı! "100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 100'ün üzerinde komiser yardımcısının tutuklandığını söyledi.

Uzunkaya, bölge illerindeki temasları kapsamında geldiği Batman'da Vali Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ı makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ziyaretinde açıklama yapan Uzunkaya, bölgenin asayiş, huzur ve güvenliğiyle ilgili mevcut durumu yerinde değerlendirdiklerini kaydetti.

31 Mart yerel seçimlerine yönelik kısa bir süre önce 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarının katıldığı güvenlik toplantıları yapıldığını anımsatan Uzunkaya, bu sayede seçime dönük mevcut güvenlik tedbirlerinin, planlamalarının gözden geçirildiğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürü açıkladı 100ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı


"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR"

Bir taraftan terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra günlük asayiş ve huzurun tesisine dönük planlama ve çalışmalarının devam ettiğini belirten Uzunkaya, şöyle dedi:

"Bir taraftan 15 Temmuz'dan itibaren yoğun bir şekilde mücadele edilen FETÖ ile ilgili dışarıdaki, kaçak, aranır durumda olanlar dahil örgütün değişik metotlarıyla devlet içerisine sızdırdığı, emniyete, adliyeye, askeri birimlere, diğer kurum ve kuruluşlara değişik hilelerle, yöntemlerle yerleştirdiği mensuplarının deşifre edilmesi, yakalanması, adli makamlara tevdi edilmesi görevimiz devam ediyor."

2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik geçen hafta bin 112 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli FETÖ operasyonu gerçekleştirildiğini anımsatan Uzunkaya, "Bununla ilgili örgüt mensubu, firarda olan ve emniyet hizmetlerinde halen görevli olan 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı. Şu ana kadar 600'ünün işlemleri tamamlandı. 800'e yakın gözaltı işlemi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların da aralıksız olarak sürdüğünü vurgulayan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Bir taraftan terör örgütü PKK ile iltisaklı, irtibatlı, illerde faaliyet yürüten, birtakım eylem hazırlıkları içerisinde oldukları tespit edilen, her ilimizin buna dönük tespit yaptığı örgüt mensuplarıyla ilgili çalışmalar, planlamalar ve gözaltılar yapıldı, yapılıyor, devam ediyor. Başka terör örgütleriyle ilgili operasyonlarımız da aynı şekilde yürütülüyor."
Uzunkaya, daha sonra ziyaret ettiği uygulama noktasındaki görevli polislerle sohbet etti.

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