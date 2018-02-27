Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı | EGM aşçı alımı yapıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilana göre kurum, merkez ve taşra teşkilatlarındaki personel açığını kapatmak için 15 karolu aşçı alımı yapacak. Peki başvurular ne zaman ve nereye yapılacak? İlana başvurmak için şartlar neler? İşte EGM'nin açtığı ilanın detayları...

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL İLANI

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bünyesine katmak için kadrolu aşçı ilanı açtı. Devlet Personel Başkanlığın'nın web sitesinden yapılan duyuruya göre söz konusu ilana KPSS'den en az 65 alan adaylar başvuru yapabilecekler. İlana başvurmak için ayrıca en az lise mezunu olmak yeterli olacak.

Kadrolu olarak alınacak aşçıların istihdam edileceği iller ve görev birimleri ise şunlar; Bayburt POMEM, Gümüşhane, Bingöl, Iğdır, Erzurum, Malatya POMEM, Balıkesir Ayvalık POMEM, Samsun, Eskişehir POMEM

EGM PERSONEL İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana başvuru yapabilmek için şu şartları taşıyor olmak gerekli;

657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak

Sağlık yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına uygun olmak

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü veya yazılı sınavdan başarılı olmak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak nitelikleri aranacaktır

2016 yılında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından Ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türünden en az 65 ve üzeri puan almış olmak ve Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı- Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı-Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı- Turşzm/Otelcilik ve Turuizm Dalının birinden mezun olmak

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Söz konusu ilana adaylar, 05 Mart 2018 - 09 Mart 2018 tarihleri arasında başvuru yapmalıdır. Başvurular alımı yapılacak illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne şahsen yapılmalıdır.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Başvurusu kabul edilen adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabii tutulacaklar. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava başvuranların 5 katı kadar kişi çağırılabilecek. Sonuçlar EGM'nin internet sitesinden duyrulacak.

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