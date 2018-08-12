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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.08.2018 - 13:33, Son Güncelleme:

Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: O polis açığa alındı

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Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: O polis açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Fenerbahçe - Bursaspor maçında "taraftarın darp edilmesi" iddiasıyla ilgili bir komiser yardımcısının açığa alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden, Fenerbahçe ile Bursaspor arasında dün oynanan Spor Toto Süper Lig maçının ardından bir polisin, misafir seyirci tribününün iç kısmında Bursasporlu bir taraftarı darbettiğine ilişkin görüntülerle ilgili basın açıklaması yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Özellikle sosyal medyada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe-Bursaspor futbol takımları arasındaki TFF Süper Lig müsabakasında misafir seyirci tribünü iç kısmında bir polisin Bursaspor’lu bir taraftarı darp ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Fenerbahçe-Bursaspor arasında gerçekleşen müsabakada, 6’sı Fenerbahçe, 16’sı Bursaspor taraftarı olmak üzere toplam 22 şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında işlem yapılmıştır. Ayrıca taraftarın darp edilmesi iddiasıyla ilgili bir komiser yardımcısı da açığa alınmış olup konuyla ilgili incelemeler devam etmektedir. Sporun rekabet, kardeşlik ve dostluk ruhuna aykırı hiçbir şiddet olayına müsaade edilmeyeceği gibi polis meslek disiplinine aykırı tutum ve davranışlarda bulunan personel ile ilgili olarak da yasal işlemlerin tavizsiz yapılacağı tüm sporsever halkımıza saygı ile duyurulur.”

BURSASPOR BAŞKANI: EMNİYET İLE İRTİBATA GEÇTİK

Fenerbahçe ve Bursaspor maçının ardından bir taraftarın darp görüntüleri yayınlanmıştı. Bursaspor Başkanı Ali Ay yaptığı açıklama ile bir Bursaspor taraftarının deplasman tribünü koridorlarında darp edildiğini ve konu hakkında Emniyet Müdürü ile irtibata geçtiklerini söylemişti.

AK PARTİLİ ÖZEN: KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'den maç sonu yaşanan olaylarla ilgili 'Bursaspor maçında ortaya çıkan kabul edilemez görüntüler ile ilgili gerekli girişimleri yapmış olup; Sözkonusu memur açığa alınmış ve gerekli idari soruşturma başlatılmıştır.' demişti.


 

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