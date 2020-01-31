Emniyet Genel Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim durumunu açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi'nin TBMM İçişleri Komisyonunda kabul edilmesinin ardından bekçilerin ehliyet, liyakat ve eğitim düzeyleriyle ilgili bazı basın yayın organlarınca kamuoyuna yanlış bilgiler verildiği belirtildi.

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapacak olanların, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 3 ay süreyle üst düzey eğitime tabi tutulduğu ve bu eğitimi başarıyla sonlandıranların görev yapacakları illere gönderildiği kaydedildi.

Bekçilerin gönderildikleri illerde de göreve başlamadan önce iki ay uygulamalı eğitimden geçirildiği ifade edilen açıklamada, çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başladıktan sonra da belli periyotlarla hizmet içi eğitime tabi tutulduğu vurgulandı.

Açıklamada, çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Teşkilatımız bünyesinde halen 21 bin 292 çarşı ve mahalle bekçisi görev yapmaktadır. Bunlardan 2016 yılından bugüne kadar alımı yapılan 19 bin 706'sının 12 bin 1'i (yüzde 60,90) lise, 3 bin 137'si (yüzde 15,91) yüksekokul, 3 bin 943'ü (yüzde 20) lisans ve 29'u (yüzde 0,15) ise yüksek lisans mezunlarından oluşmaktadır."