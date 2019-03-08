Bekçi alımı başladı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü bekçi alımı başvuru ekranını ne zaman açacak?
Binlerce gencin merakla beklediği bekçi alımı başvurusu için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi resmi internet sitelerine çevrildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakın zamanda ilana çıkılacağı açıklamasını yaptığı bekçi alımı için vatandaşların beklentisi devam ediyor. Peki, bekçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
Bekçi alımı ile kadrosuna 8 bin yeni personel katmaya hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü, bu alımları Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu yıl da bekçi alımı için bazı şartlar ön planda olacak. Peki, bekçi alımı başvurusu nereden ve ne zaman yapılabilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bekçi olmak isteyen adaylar, müracaatlarını Polis Akademisi internet sitesi (Pa.edu.tr) aracılığıyla yayımlanacak ekran üzerinden gerçekleştirecek. E-Devlet şifresiyle erişilebilecek bu ekran üzerinden aranan şartlar ve iletişim bilgilerine dair bazı bilgiler girilecek.
Ön başvurularını gerçekleştirecek olan adaylar, daha sonraki süreçte ise şahsen başvuru, evrak teslimi, ön sağlık kontrolünden geçecekleri merkezleri yine kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
Polis Akademisi Başkanlığının bugün içerisinde başvuru ekranını erişime açması bekleniyor. Başvuru ekranı erişime açılır açılmaz tüm detaylar haberimizin içerisine eklenecektir.
8 BİN BEKÇİ, 15 BİN POLİS ALINACAK
Bekçi sayısının artırılacağını anlatan Soylu'nun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki; 'Süleyman, eğer vatandaşım uyurken bekçi sesini duymazsa, senden bunun hesabını sorarım.' Yandık." demesi miting alanında kendisini dinleyenleri güldürdü.
Soylu, iki kez 10 bin bekçi aldıklarını hatırlatarak, "Şimdi 8 bin bekçi alıyoruz. Çarşamba günü alıma çıkacaklar. 28 bin bekçi olacak. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin bekçi verdik. Yeni geleceklerle birlikte bin bekçi daha vereceğiz. İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak.
İstanbul'da evden hırsızlık günde 78'di, 57'ye düştü. Tüm Türkiye'de yüzde daha düştü. İstanbul ve Türkiye'deki asayişçileri topladık, bu oranı yüzde 30 daha düşürmelerini tembihledik. 3-4 gün sonra açıklanacak 15 bin polis daha alıyoruz. 5 binini İstanbul'a vereceğiz. Artık İstanbul, her tarafında huzurun, güvenin, asayişin temin edildiği bir şehir olacak. Huzurun, güvenliğin başşehri İstanbul olacak." diye konuştu.
PARKURDA NELERLE KARŞILAŞILACAK?
Geçtiğimiz dönemlerde yayımlanan ilanda aşamaya geçen adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın yayımladığı parkur bilgileri çerçevesinde fiziki yeterlilik sınavına dahil oldu. Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;
1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,
2-)Lastik içerisinden geçme,
3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,
4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),
5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,
6-)Arası 2 buçuk metre olan 6 duba arasından slalom koşu,
7-)Engel altından geçiş ve üstünden atlayış aşamaları tamamlanacak.
Bu aşamaları;
40 saniyede tamamlayanlar 100 puan,
41 saniyede tamamlayanlar 95,
42 saniyede tamamlayanlar 90,
43 saniyede tamamlayanlar 85,
44 saniyede tamamlayanlar 80,
45 saniyede tamamlayanlar 75,
46 saniyede tamamlayanlar 70,
47-48 saniyede tamamlayanlar 65,
49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı.
YAZILI SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
Bekçi adaylarının temel konular üzerinden sınava tabi tutulacağı belirleneceği yazılı sınav süreci, başvuruların tamamlanmasının belirli bir süre sonra netlik kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak olan sınavın başvuruların alınmasının ardından 2 ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Adaylar, sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür konularından sorulara cevap verecek. Bu sorular, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yapılacak. Toplam soru sayısı ise 100 olacak.
HANGİ İLDE NE KADAR BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?
Türkiye genelinde 8 bin kişinin istihdam edileceği bekçi alımı için kontenjanlar belirlendi. İşte, resmi açıklama öncesi o kontenjanlar hakkında ön bilgi;
Adana ilinde 260 bekçi için kontenjan belirlendi.
Adıyaman ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.
Afyonkarahisar ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.
Ağrı ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Amasya ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Ankara ilinde 500 bekçi için kontenjan belirlendi.
Antalya ilinde 300 bekçi için kontenjan belirlendi.
Artvin ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Aydın ilinde 150 bekçi için kontenjan belirlendi.
Balıkesir ilinde 175 bekçi için kontenjan belirlendi.
Bilecik ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Bingöl ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Bitlis ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Bolu ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.
Burdur ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Bursa ilinde 325 bekçi için kontenjan belirlendi.
Çanakkale ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.
Çankırı ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Çorum ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Denizli ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.
Diyarbakır ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.
Edirne ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.
Elazığ ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.
Erzincan ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Erzurum ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.
Eskişehir ilinde 140 bekçi için kontenjan belirlendi.
Gaziantep ilinde 220 bekçi için kontenjan belirlendi.
Giresun ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.
Gümüşhane ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Hakkâri ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Hatay ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.
Isparta ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
İçel (Mersin) ilinde 180 bekçi için kontenjan belirlendi.
İstanbul ilinde 1000 bekçi için kontenjan belirlendi.
İzmir ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.
Kars ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.
Kastamonu ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Kayseri ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.
Kırklareli ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.
Kırşehir ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Kocaeli ilinde 360 bekçi için kontenjan belirlendi.
Konya ilinde 290 bekçi için kontenjan belirlendi.
Kütahya ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.
Malatya ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.
Manisa ilinde 220 bekçi için kontenjan belirlendi.
Kahramanmaraş ilinde 140 bekçi için kontenjan belirlendi.
Mardin ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Muğla ilinde 190 bekçi için kontenjan belirlendi.
Muş ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.
Nevşehir ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Niğde ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Ordu ilinde 75 bekçi için kontenjan belirlendi.
Rize ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.
Sakarya ilinde 200 bekçi için kontenjan belirlendi.
Samsun ilinde 90 bekçi için kontenjan belirlendi.
Siirt ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Sinop ilinde 35 bekçi için kontenjan belirlendi.
Sivas ilinde 40 bekçi için kontenjan belirlendi.
Tekirdağ 125 bekçi için kontenjan belirlendi.
Tokat ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Trabzon ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.
Tunceli ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.
Şanlıurfa ilinde 280 bekçi için kontenjan belirlendi.
Uşak ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Van ilinde 100 bekçi için kontenjan belirlendi.
Yozgat ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Zonguldak ilinde 60 bekçi için kontenjan belirlendi.
Aksaray ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.
Bayburt ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Karaman ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Kırıkkale ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Batman ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Şırnak ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Bartın ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Ardahan ilinde 20 bekçi için kontenjan belirlendi.
Iğdır ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Yalova ilinde 75 bekçi için kontenjan belirlendi.
Karabük ilinde 25 bekçi için kontenjan belirlendi.
Kilis ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.
Osmaniye ilinde 50 bekçi için kontenjan belirlendi.
Düzce ilinde 30 bekçi için kontenjan belirlendi.
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