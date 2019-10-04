Son dakika... Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Yakalandılar
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 2 teröristin yakalandığı, operasyonda patlayıcı maddelerin ele geçirildiği bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesindeki metruk bir binada sansasyonel eylem yapmak amacıyla bomba hazırlandığı tespit edildi.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince metruk binaya düzenlenen operasyonda, eylem hazırlığındaki 2 örgüt mensubu yakalandı.
Binada yapılan aramada, patlayıcı maddeler ele geçirildi.
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