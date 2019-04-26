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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa ERCAN/MERSİN (DHA)
26.04.2019 - 12:01, Son Güncelleme:

'Emniyet amiriyim' diye dolandırıyordu, tutuklandı

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'Emniyet amiriyim' diye dolandırıyordu, tutuklandı

Mersin'de telefonla aradığı kişileri, kendisini 'emniyet amiri' olarak tanıttıktan sonra dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kent merkezinde oturan S.S. ile S.G.'yi telefonla arayan B.Ö., kendisini 'emniyet amiri' olarak tanıtıp adlarına kredi kartı çıkaran şahısları yakaladıklarını, banka hesaplarını araştırdıklarını, evlerine gelecek olan sivil polisin ziynet eşyalarını ve paraları kontrol edeceğini söyledi.

B.Ö, dolandırmak için geldiği S.G.'nin evinde komşusunun şüphelenmesi üzerine suçüstü yakalandı. B.Ö. ihbar üzerine olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına aldı. B.Ö.'nün emniyetteki sorgusunda yaklaşık 1 ay önce yine aynı yöntemle dolandırılan Yaşar Başalak'ın (67) da şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada aynı yöntemle zanlı tarafından 11 bin lira ile 2 çeyrek altını alınarak dolandırılan Yaşar Başalak, aynı hataya diğer insanların düşmemesi uyarısında bulundu.

Başalak, "Ben emniyet amiriyim, sizin adınıza sahte kimlik çıkarmışlar, şahsı Viranşehir'de yakaladık' dediler. Ondan sonra bana 'Birikmiş paran, çocuklarının ziynet eşyası var mı?' diye sordular. Ben de olmadığını söyledim. Eşimin ve annemin ve babamın adını, doğduğu yeri söylediler. 'Sen hiç korkma, biz emniyet amiriyiz. Sen elinde bulunan parayı ve altını poşetin için koy' dediler. Ayrıca 'eşine, çocuklarına, polise bunu söylemeyeceksin eğer söylersen cezaevinden çıkamazsın' dediler. Ben de parayı sepetle mutfağın balkonundan sarkıttım. Onlar da aşağıdan alıp gittiler. Aradan bir süre geçti, cep telefonuna bakınca numaranın yok olduğunu görünce o anda anladım. Hemen komşumdan yardım istedim. Polislere haber verdik. Ben yandım, kimse yanmasın" dedi.

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