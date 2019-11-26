Emmy Ödülleri nedir? Emmy Ödülleri'nin tarihi hakkında bilgiler
47'ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Usta oyuncu Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisinde canlandırdığı Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. Haberler ardından Emmy Ödülleri'nin tarihi de bir kez daha gündeme geldi. Peki, Emmy Ödülleri nedir? İşte, Emmy Ödülleri'nin tarihi hakkında bilgiler
Emmy Ödülleri, Amerikan televizyon yapımlarına verilen ödüldür. Peabody Ödülleri'ne benzer; fakat ondan farklı olarak daha fazla eğlence odaklıdır. Emmy ödülleri film sektöründeki Akademi Ödülleri, tiyatrodaki Tony Ödülleri ve müzik sektöründeki Grammy Ödülleri'ne karşılık gelmektedir.
Emmy Ödülleri birbiriyle bağlantılı fakat birbirlerinden tamamen ayrı üç kuruluş tarafından takdim edilir: Her birisi Emmy Ödülleri seramonilerinin belirli bir bölümünün yönetiminden sorumludur.
Academy of Television Arts and Sciences (Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi) spor dışındaki ulusal altın saatler eğlence programlarını;
National Academy of Television Arts and Sciences (Ulusal Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi) belgesel programlar ile spor, haber ve gündüz programlarını;
International Academy of Television Arts and Sciences (Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi) ise Birleşik Devletler dışında üretilmiş programları ödül almak üzere belirler.
Emmy Ödülleri arasında en iyi bilineni Primetime Emmy Ödülleri'dir. (bunlardan bazıları; "Yaratıcı Sanatsal Emmy Ödülleri" ve "Gündüz Programı Emmy Ödülleri" olarak sınıflandırılır.) İlk Emmy Ödülü 25 Ocak 1949 tarihinde Hollywood Athletic Club isimli programa verilmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle