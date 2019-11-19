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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Emma eşinin emanetlerini almadı

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
Emma eşinin emanetlerini almadı

ESKİ İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümündeki gizem, olayın üzerinden bir hafta geçmesine rağmen çözülemedi.

Eşi Emma Winberg, Le Mesurier’in bir haftadır polis emanetinde bulunan saat, yüzük ve parasını almaya gitmedi. Olayın meydana geldiği Karaköy’deki binaya gelen onlarca kargo da muhatap bulunamadığı için geri döndü.

YURTDIŞINA ÇIKIŞI YASAK

Tophane, Ali Paşa Medresesi Sokak’taki evinde eşi Emma Winberg ile kalan Beyaz Baretliler’in kurucusu James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz hafta pazartesi günü sabah saat 05.25’te üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Emma Winberg emniyet ifadesinde “Saat 02.30’da eşim uyku ilacı alarak uyudu. Ben 04.30’a kadar ayaktaydım. Eşim de uyandı. Bana da uyku ilacı verdi. Sonra uyuduk” demişti. Ancak Winberg’in ifadesinin aksine Le Mesurier’in üzerinde beyaz keten gömlek, kum rengi kanvas pantolon bulunuyordu. Bu çelişkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Le Mesurier’in eşi Emma Winberg hakkında yurtdışına çıkış yasağı koydu. Emma Winberg yasak nedeniyle Le Mesurier’in Londra’ya gönderilen cenazesiyle birlikte gidemedi.

Le Mesurier’in hayatını kaybettiği gün üzerinde olan yüzüğü, saati ve bir miktar parası polisler tarafından emanete alındı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Emma Winberg’i arayan polis ekipleri, karakol emanetindeki eşyaları teslim edebileceklerini söyledi. Ancak Emma Winberg ‘can güvenliğini’ gerekçe göstererek bir haftadır karakola gidip eşyaları teslim almadı.

Le Mesurier’in kurduğu Mayday Rescue Vakfı’nın yönetim yeri olan Karaköy’deki binaya son bir haftada onlarca kargo geldi. Bina kapısının mühürlü olduğunu gören kargo görevlileri teslimat yapamadan geri döndü. Dün de bir kargo firması, Le Mesurier’in hayatını kaybettiği binaya dört adet kargo getirdi. Mary Salvatore adına gelen dört kargo, binada kimsenin bulunmaması nedeniyle görevliler tarafından geri götürüldü. 

GİZEMLİ MENDİLCİ ARANIYOR

Polis ekipleri evin önünde bir yıl boyunca bekleyen ve olaydan 10 gün önce ortadan kaybolan Suriyeli mendilci Muhammed’i de halen arıyor.

Eski İngiliz askeri istihbarat subayının eşi ifadeden ağlayarak çıktı
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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