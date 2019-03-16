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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.03.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Emlak zengini cinayetinde şoke eden sözler! 'Adamı bedavaya öldürdük'

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Emlak zengini cinayetinde şoke eden sözler! 'Adamı bedavaya öldürdük'

‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programında aydınlatılan emlak zengini Asım Bayram cinayetinde 3 kişi tutuklandı. Zanlıların, Bayram’ın cebinden 120 lira çıkınca “Adamı bedavaya öldürdük” dediği ortaya çıktı...

Antalya'da oturan Asım Bayram'dan haber alamayan Almanya'daki oğlu Mevlüt Bayram, 22 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulundu. Yakınları atv'de yayımlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Bayram'ın izini sürdü.

Polis, çok sayıda gayrimenkul sahibi olan Bayram'ın kaybolduğu gün yeni bir ev almak için emlakçıyla buluşmaya gittiğini belirledi. Polis, güvenlik kameralarını incelediğinde üzerine 600 bin lira olan ve otomobiliyle yola çıkan Asım Bayram'ın Kepez'e bağlı Varsak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda görüldüğünü tespit etti.

TOPRAĞA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Müge Anlı'ya da yapılan ihbar üzerine bölgede yapılan aramalarda Bayram'ın cesedi, toprağa gömülmüş halde bulundu. Bayram'ın, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, cesedinin 8 parçaya ayrılıp, derin dondurucuda saklandıktan sonra toprağa gömüldüğü belirlendi. Polis cinayet şüphelisi olarak Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Mevlüt Sağlam'ı gözaltına aldı.

Zanlıların "Bende mal mülk çok" sözünün üzerine yaşlı adamı gözlerine kestirdikleri, 21 Ocak'ta emlak satma amacıyla Selekler Çarşısı'nda bir bilardo salonunda buluştukları, daha sonra Muratpaşa ilçesindeki eve gittikleri ortaya çıktı.

ÖLDÜRÜP DALGA GEÇMİŞLER...

Sabah Gazetesi'nden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre; Evde bulunan Mevlüt Sağlam ve Medeni Öztaş'ın ikiliyi karşıladıkları, daha sonra Medeni Öztaş'ın yaşlı adamın başına çekiçle vurup öldürdüğü ortaya çıktı. Vahşi cinayetin ardından yaşlı adamın cebinden 120 lira para çıktığı, zanlıların evin anahtarlarını aldıktan sonra Kışla Mahallesi'ndeki yaşlı adama ait eve gittiklerinde para kasanının boş çıkması üzerine, "Adam bedavaya gitti. Milyonlarca para ve altın beklerken 120 lira çıktı" diyerek aralarında gülüştükleri ortaya çıktı.

Güneş'in daha önce 2005'te Kemer ilçesinde bir kişiyi öldürmekten 10 yıl hapis yattığı ortaya çıktı. Zanlılardan Murat Güneş, Medeni Öztaş ve Mevlüt Sağlam tutuklandı, aralarında nikâhsız birlikte yaşadığı Fulya Karatuğ'un da bulunduğu diğer zanlılar serbest kaldı. Asım Bayram, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde torağa verildi.

Antalya'da yaşlı adamı öldüren zanlılardan kan donduran sözler
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