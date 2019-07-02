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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriEmlak zengini Asım Bayram cinayetinde şok detaylar! 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler
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Süleyman EKİN/ANTALYA (DHA)
02.07.2019 - 13:29, Son Güncelleme:

Emlak zengini Asım Bayram cinayetinde şok detaylar! 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler

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Emlak zengini Asım Bayram cinayetinde şok detaylar! 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler

Antalya'da gayrimenkul zengini Asım Bayram'ın (82) öldürülüp parçalanan cansız bedeninin ormanlığa gömülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Sanıkların, evde olduğunu sandığı kasadaki 1 milyon dolar için cinayeti işlediği; ancak kasayı bulamayıp Bayram'ın üzerindeki 120 lirayı aldığı iddianamede yer aldı.

Kepez ilçesinde kayıp ihbarı yapılan emlak zengini Asım Bayram'ın kaybolduktan 49 gün sonra 15 Mart günü ormanlıkta 8 parçaya ayrılmış cesedi toprağa gömülü bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, adli kontrolle serbest bırakılırken, 4'ü de mahkemece tutuklandı. Sanıklar Murat G., Medeni Ö. ve Nihat Y. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Mevlüt S. hakkında ise 'nitelikli hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'suç delillerini yok etme, değiştirme veya saklama' suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

KASADA 1 MİLYON LİRASI VARMIŞ

Murat G.'nin, iddianamede yer alan ifadesinden bar işletmeciliği yapan arkadaşları Nihat Y.'nin Asım Bayram'dan bahsederek "Evindeki kasada 1 milyon doları varmış" dediği, bunun üzerine parayı almak için plan yaptıkları öğrenildi.

Murat G.'nin, "Anahtarlarını alıp, evindeki kasayı boşaltmayı planladık. Emlakçı gibi davranarak Asım Bayram ile irtibat kurduk. Ucuz bir ev olduğunu ve kendisine satmak istediğimizi söyleyerek eve çağırdık. Bu sırada Medeni Ö., adamın kafasına çekiçle vurdu. Öldüğünü anlayınca elbiselerini çıkarıp cesedi çarşafa sardıktan sonra bodruma indirdik" dediği kaydedildi.

Asım Bayram'ın anahtarlarını alarak gece evine gittiklerini belirten Murat G.'nin kasayı ve parayı bulamadıklarını söylediği iddianamede yer aldı. Sanık Murat G.'nin arkadaşları Mevlüt S.'nin de yardımıyla cesedi parçaladıktan sonra önce poşetlere ardından valizlere koyduklarını ve ormanlığa gömdüklerini anlattığı kaydedildi. Murat G.'nin, Asım Bayram'ın üzerinden sadece 120 lira çıktığını, aracını ise 4 bin liraya sattıklarını belirttiği iddianamede yer aldı.

Emlak zengini Asım Bayram cinayetinde şok detaylar 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler

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