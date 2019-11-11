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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Emlak vergisi ne zaman ödeniyor? 2019 emlak vergisi ödeme tarihleri

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Emlak vergisi ne zaman ödeniyor? 2019 emlak vergisi ödeme tarihleri

Bina, arsa, arazi ya da iş yeri gibi taşınmaz mal varlıklarından alınan emlak vergisinin hangi tarihler arasında ödenmesi gerektiği, emlak vergisi ödemekle yükümlü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, emlak vergisi ne zaman ödeniyor?

Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebiliyor. Ödeme yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyanname dolduruluyor. İşte, emlak vergisi hakkında merak edilenler...

Emlak vergisi, düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisi, tek seferde ödenebileceği gibi iki taksite de bölünebilir. İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor.

1 Kasım Cuma günü başlayan 2019 ödemeleri ikinci etabı, ay sonuna kadar devam edecek.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Ödeme ile ilgili olarak belediyelerden tahsis edilen beyanname doldurulur. Bunun yanında beyanname için başvurulurken tapu, nüfus cüzdanı ve eğer söz konusu bina ise kullanma izninin fotokopilerinin hazır bulundurulması gerekir. Beyanname için meskenin bulunduğu adres ile mükellefin ikamet adresi ve vergi numarası bildirilmelidir. Ödemeler, taşınmazın bağlı olduğu belediyelere ya da havale ile belediyelerin banka hesaplarına yapılabilir. Bunların dışında artık internetten ödeme yapmak da mümkündür.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Emlak vergisinde taşınmaz malın tapusuna sahip olanlar mükelleftir ve buna bağlı olarak dolaysız vergi türleri arasında yer alır. Bunun yanında birden fazla konuta sahip olmamak, aylık geliri dışında başka bir geliri bulunmamak gibi belli şartlara bağlı olarak emekliler, ev hanımları, işsizler ve engelliler emlak vergisinden muaftırlar.

 

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