Emlak vergisi beyannamesi vermeden önce indirim almak mümkün mü?

Emlak vergisi indirimi çeşitli koşullarda sağlanabiliyor. Konut olarak kullanılan bina veya apartman dairelerinin vergi değerinin dörtte biri (2.500 liradan az olmamak üzere) inşalarının sona erdiği yılı takip eden yıldan itibaren beş yıl süreyle geçici muafiyetten faydalanabiliyor (EVK Md. 5).

Hisseli tapuda vergi ödemesi nasıl yapılır?

200 metrekareyi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde (ev hanımı ve işsizler) indirimli vergi oranı, meskenin vergi değerinin hisseye isabet eden kısmına uygulanıyor.

Tapuda mesken ancak işyeri olarak kiraya verdim, avantajım kayboluyor mu?

Tek konutunu işyeri olarak kiraya veren ev hanımı ve işsizler sıfır oranlı emlak vergi avantajını kaybederler. İlk başta konut olarak kullanılan gayrimenkul işyeri olarak (bir kısmı da olsa) kullanıldığında, emlak vergisi konut olarak değil, işyerinin tabi olduğu orandan (konuta göre daha yüksek) emlak vergisi ödenir (GİB İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 29/09/2015 tarih ve 97895701-175.0183330 sayılı özelge).

2017’de satılan evin emlak vergisini kim ödeyecek?

2017’de satılan evin emlak vergisini satıcı öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez. Alıcı 2017’de yalnızca belediyeye bildirim verir. 2017’de alım yapan alıcı için ilk emlak vergi ödemesi 2018’de başlar.

Engellilerde, gelir olsa da tek konut için vergi avantajı var mı?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip engelliler gelire sahip olsa da emlak vergisi avantajından yararlanıyor. Belediyeye form ve sağlık raporunu ibraz ettiğinde sahip olduğu tek konutu için emlak vergisi ödemeyecekler. Engelliler tek konutunu kiraya verip yakınlarının yanında kalsa da tek konutları için indirimli (sıfır oranlı) emlak vergisi hakkından yararlanabiliyorlar.

Nafaka dışında gelirim yok, emlak vergisi ödeyecek miyim?

200 metrekareyi geçmeyen tek konutu bulunan ve nafaka geliri dışında başkaca bir geliri bulunmayanlar da indirimli bina vergisi oranı (sıfır) avantajından faydalanabilir (GİB İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı 19/09/2016 tarih ve 175.01 sayılı özelge).