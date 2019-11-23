Emlak Vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün ne zaman?
Emlak vergisi ödeyecek vatandaşlar 2. taksit ödemelerinde son gün ne zaman sorusunun cevabını araştırıyorlar. Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki Emlak Vergisi 2. taksit ödemelerinde son gün ne zaman?
Emlak Vergisi'nin ikinci taksitinin ödemesinde son tarihin 30 Kasım olduğunu belirten uzmanlar, mükellefleri cezalı duruma düşmemesi için uyardı. İşte, 2019 emlak vergisi ödemelerinin ikinci taksiti hakkında gelişmeler...
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yaptığı açıklamada, emlak vergilerinin yılda iki eşit taksitle tahsil edildiğini, birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiğini söyledi.
İkinci taksitin 30 Kasım mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiğini dile getiren Küçük, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz." dedi.
Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödendiği gibi belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebildiğini dile getiren Küçük, bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu yapılabildiğini anlattı.
Küçük, "Belediyelerin internet siteleri üzerinden yapılacak ödemelerde, dolandırıcılara karşı önlem olarak, web sitesinin sahte web sitesi olmamasına dikkat etmeliyiz." diye konuştu.
Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, kartın kopyalanması veya şifrenin başkaları tarafından ele geçirilmesi risklerine karşı da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan küçük, bazı bankaların, kredi kartıyla yapılan ödemelerde taksit uygulaması bulunduğunu, ödeme sonrası belgeyi saklamakta fayda bulunduğunu aktardı.
KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDEMEZ?
Küçük, "Yeni inşa edilen binalar için inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde belediyeye bildirimde bulunulması zorunludur." ifadesini kullandı. Bazı kimselerin sıfır oranlı emlak vergisine tabi olduğunu dile getiren Küçük, şu bilgileri verdi:
"Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri bulunması halinde emlak vergisi ödemez. Bu durumda olan kişiler, bir dilekçeyle belediyelere müracaat etmelidir. Bu kişiler tek meskene hisseyle sahipse, hisselerine ait kısım hakkında da sıfır emlak vergisi uygulanır."
YETKİ BELGESİ İÇİN 15 GÜN VAR
Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında mevcut emlak işletmelerinin 5 Aralık’a kadar yetki belgesi alması gerekiyor. 5 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikte verilen 18 aylık süre doluyor.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri aracılık faaliyetlerinde bulunamayacaklar” diye konuştu.
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