Emircan cinayeti şüphelilerine rezidansta baskın

Bayrampaşa’da 22 Mart 2018 günü bir eve giren hırsızlar evdeki ziynet eşyaları ve otomobili alarak kaçtı. Serdar Ö’ye ait lüks aracı çalan oto hırsızlarına yönelik çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Esenyurt’ta bir rezidansta kaldıklarını tespit etti.

Rezidansta düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte Serdar Ö’nün aracı ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Alınan malzemeler arasında araç kapıları açmak için kullanılan bir aparatın da olduğu bildirildi.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerden Rıdvan E. (28), Alican S. (21) ve Serkan K’nın (19) Küçükçekmece’de 15 Aralık 2017’de aralarında husumet bulunan iki grubun çatışmasında çiğ köfte almaya giderken vurularak öldürülen Emircan Açıkgöz cinayetinin şüphelilerinden olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelilerle birlikte ele geçirilen 3 ruhsatsız silahın balistik incelemelerinin devam ettiği bildirildi.