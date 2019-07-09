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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Davut CAN/İZMİR (DHA)
09.07.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Emir Kaan taburcu oldu, Yağmur hala yoğun bakımda

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Emir Kaan taburcu oldu, Yağmur hala yoğun bakımda

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde serinlemek için girdikleri süs havuzunda elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırılan çocuklardan Emir Kaan Erdem (5) tedavisinin ardından taburcu edilirken, Yağmur Ceylan'ın (8) ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı'nda geçen Pazar günü saat 16.00 sıralarında süs havuzuna giren ve elektrik akımına kapılan komşu çocukları Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, parkın yanındaki kahvede oturanlar ve çevredeki esnaf tarafından fark edildi.

Önce sigortayı kapatan vatandaşlar, daha sonra Emir Kaan Erdem'i sudan çıkardı. Yaklaşık 4-5 dakika sonra da havuzda fark edilen Yağmur Ceylan çıkarıldı. Esnaf, çocukları kendi imkanlarıyla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Durumlarının ağır olduğu belirlenen Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan çocuklardan su yutan ve duran kalbi çalıştırılan Yağmur Ceylan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, makineye bağlı şekilde uyutulduğu öğrenildi.

Emir Kaan taburcu oldu, Yağmur hala yoğun bakımda

Emir Kaan Erdem ise tedavisinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde taburcu edildi.

Emir Kaan taburcu oldu, Yağmur hala yoğun bakımda

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