Emir isminin anlamı nedir? Emir ne demek?

Emir ismi tarihten günümüze birçok toplumda kullanılmıştır. Abbasiler, Emeviler ve Osmanlı dönemlerinde Emir isminin anlamı önemli devlet mertebelerini içermiştir. İsim günümüzde halen kullanılmakta olup, erkek çocukları için tercih edilmektedir.

Emir İsminin Anlamı

Erkek çocuklarına bu ismi vermek isteyenler tarafından yöneltilen Emir ne demek sorusu çeşitli cevapları içerir. Emir, emretmek kökünden türetilen Arapça bir kelimedir. Abbasi devletinde devletin başı anlamında kullanılmaktadır. Sözcük hükümdar, kumandan anlamlarına gelmektedir. Aynı zamanda bir toplumun başı, yöneticisi anlamını içerir.

Emir Ne Demek?

Emir sözcüğü Allah'ın emri anlamında da kullanılmaktadır. Sözcük Kur'anda kullanılmaz. Fakat Kur'anda yer alan ayetler Allah'ın emri olarak kabul edildiğinden ismin dini bir boyutu vardır. Bu isim Osmanlı'da beylerbeyi makamı için de kullanılmaktaydı.