Eminönü’nde zabıta seyyar satıcı kavgası

Geçtiğimiz Pazar günü bir genç, Eminönü’ndeki Kadıköy İskelesi önünde midye dolma satmaya başladı. Kısa bir süre sonra otobüsle gelen kalabalık bir zabıta ekibi mide satıcısı gencin tezgahına el koydu. Zabıtaya direnen satıcı genç, zorla zabıta otobüsüne bindirilmek istendi. Gencin babası olduğunu söyleyen bir kişi, yüksek bariyerleri aşarak zabıtalara müdahale etti. Aynı anda bir başka yakını da zabıtaya tepki gösterdi. Kısa süreli arbade yaşandı. Midye satıcısı genç, babasıyla birlikte zabıta otobüsüne bindirilip işlem yapılması için zabıt merkezine götüldü. İftar saatine yakın yaşanan bu olaya bazı vatandaşlar tepki gösterdi.