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DHA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 12:45,Son Güncelleme:/

Eminönü'nde korkutan yangın!

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Eminönü'nde korkutan yangın!

Eminönü'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Alevlerin yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor 

Eminönü Tahtakale'de bir binada saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Tarihi Yeni Camii'nin yakınında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yükselen alev ve dumanlar Tarihi Yarımada'nın bir çok noktasında görüntülendi. Alev alev yanan binaya itfaiye müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken çalışmalar devam ediyor.

Eminönünde korkutan yangın

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