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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
08.08.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Eminönü'nde balıkçıdaki saldırı iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş karar

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Eminönü'nde balıkçıdaki saldırı iddiasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eminönü'nde bir kişinin balıkçıda darbedilmesine ilişkin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 8 şüpheli hakkında teşhis işlemleri için gözaltı kararı verdi.

Alınan bilgiye göre, 4 Nisan Pazar günü Eminönü Mahallesi Rüstempaşa Caddesi'ndeki balıkçıda yaşanan darp sonucu başından yaralanan Abdullah H.A, hastanedeki tedavisinin ardından emniyette ifade vererek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Müştekinin tedavisinin ardından Kocaeli'ne gitmesi ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarının olay yerini görmemesi nedeniyle darp eylemini gerçekleştiren şüpheliler tespit edilemedi.

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, olaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli daha sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başından yaralanan Abdullah H.A. ve olay yerinde bulunan diğer müştekilerin teşhis işlemi için Kocaeli'nden İstanbul'a doğru yola çıkması üzerine 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Eminönündeki saldırı iddiasıyla ilgili İstanbul Emniyetinden açıklama
Eminönü'ndeki saldırı iddiasıyla ilgili İstanbul Emniyeti'nden açıklama
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