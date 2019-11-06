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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Beyza Nur GÜLER-İdris TIFTIKCI/İSTANBUL, (DHA)
06.11.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Eminönü'nde balık-ekmek teknesi çalışanlarından mahkeme kararına tepki

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Eminönü'nde balık-ekmek teknesi çalışanlarından mahkeme kararına tepki

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Eminönü’nde balık-ekmek satışı yapan teknelerin sözleşmelerin yenilenmeyeceğini bildirmesi üzerine tekne sahiplerinin açtığı davayı mahkeme reddetti.

Karara balık-ekmek teknesi çalışanları tepki gösterdi. Yaklaşık 45 yıldır balık-ekmek teknesinde çalışan Tuncay Aydın,  150 kişiden fazla çalışan olduğunu belirterek "Başka ne iş yapacağız? Nereye gideceğiz? Yapacak işimiz yok" dedi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Eminönü’nde balık-ekmek satışı yapan teknelerin sözleşmelerin yenilenmeyeceğini bildirmesi üzerine tekne sahiplerinin açtığı davayı İstanbul 4. İdare Mahkemesi, "incelenmeksizin" reddetti. Mahkeme, İBB'nin balık-ekmek satan esnafa gönderdiği, sözleşme sürelerinin 1 Kasım'da dolacağı ve sözleşmenin yenilenmeyeceğini içeren ihtarname ve tebligatın bir bildirim olduğunu, kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.  İBB yetkililerinin, mahkemenin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararının bu kararla ortadan kalktığını ve tahliye ile ilgili yasal sürecin kaldığı yerden devam edeceğini belirtmesinin üzerine balık-ekmek teknesi çalışanları mağdur olduklarını ifade etti. 

Eminönü'ndeki balıkçı tekneleri havadan görüntülendi
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 "MAĞDUR DURUMDA KALACAĞIZ"

Balık- ekmek  teknesi çalışanları, son karardan üzüntü duyduklarını, mağdur olduklarını, başka yapacak işleri olmadığını söylediler. Yaklaşık 45 yıldır balık-ekmek teknesinde çalışan Tuncay Aydın, "40 senedir bu işin içindeyim. Bundan önce babamız zaten 60 sene. Tarihi çok eski, babadan oğula, oğuldan toruna, çocuğa böyle gidiyor. Burada biz 40 senedir çalışmışız. Bu kadar millet var. Mağdur durumda kalacağız. Başka ne iş yapacağız? Nereye gideceğiz? Yapacak işimiz yok. Başkanımıza sesleniyoruz. Mağdur durumdayız. Depolarımızda stok balıklarımız var. Herkesin var. Onlar kalacak bu sefer. Bunlar ne olacak yani? Burada şu anda 150 kişiden fazla çalışan var. Akrabalarımız, kardeşlerimiz çalışıyor. Bunların çolukları çocukları var” şeklinde konuştu.

 "TUTULMUŞ, SEVİLMİŞ, BENİMSENMİŞ BİR UYGULAMA"

Belediye ve balık-ekmekçilerin aralarında anlaşma sağlaması gerektiğini ifade eden vatandaşlardan Engin Demirateşli de , "Burada bir anlaşma sağlanması lazım diyorum. Çünkü tutulmuş, sevilmiş, benimsenmiş bir uygulama. Ne gibi sakıncaları var bilemiyoruz. Belediyenin de onu izah etmesi lazım. Aralarında bir uzlaşmaya gidilmesinden yanayız” dedi.

"HALK YÜRÜYEMİYOR, EZİYET ÇEKİYOR"

Eminönü’ndeki balıkçılara ekmek satışı yapmasına rağmen balık-ekmek teknelerinin yarattığı kalabalık nedeniyle kaldırılması gerektiğini savunan Feridun Göksel ise, “Bence kaldırılsın. Burası tatil olduğu zaman öyle yoğunluk oluyor ki, insanlar yürüyemiyor. Benim ekmeğim de gidecek ama gitsin önemli değil. Ben fırıncıyım, çoğuna ekmeği veren de benim ama kaldırılmasından yanayım. Halk yürüyemiyor, eziyet çekiyor. Kalabalıkta köprünün altından izdihamdan geçemezsiniz. Ben kaldırılmasından yanayım” ifadelerini kullandı.  

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