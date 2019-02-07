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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
07.02.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Eminönü’nde 'açılan kapı' kazası! Şok oldular...

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Eminönü’nde 'açılan kapı' kazası! Şok oldular...

Eminönü’nde seyir halinde olan motosikletli, aniden duran otomobilden inen adamın açtığı kapıya çarptı. Motosiklet sürücüsü, park halindeki başka bir araca çarparak durabilirken geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Fatih Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan otomobilin sürücüsü yol ortasında bir anda durdu. Araçtaki yolcu kısa bir süre sonra kapıyı açarak inmek istedi. Ancak o esnada motosikletli aniden açılan kapıya çarparak dengesini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, motosikletli bir süre kazanın şokunu atlamadı. Kazayı gören vatandaşlar hemen motosikletli gencin yanına gelerek sağlık durumunu sordu. Gencin yanıt vermesi üzerine rahat bir nefes alan vatandaşlar ardından motosikleti kaldırmasına yardım etti. Otomobil sürücüsü ve yolcu ise kazayı şaşkınlıkla karşıladı. Geçtiğimiz aylarda yaşananlar da kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

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