Emine isminin anlamı nedir? Emine ne demek

Emine ismi inanılır, güven duyulan, yüreğinde korku olmayan anlamına gelmektedir.

TDK sözlüğünde Emine ne demek?

Emine İsminin Anlamı ve Özellikleri

Korkusuz, kendisinden emin olunan anlamındaki Emine isminin anlamı ile birlikte özellikleri de şu şekildedir. Karışık ruh halinden hiçbir şekilde olumsuz etkilenmemektedir.. En belirgin özelliği duygusal olmasıdır. Bu nedenle de bünyesi oldukça hassastır. 6. hissi kuvvetli olması ile birlikte sağduyulu ve makul bir kişiliktir.

Emine İsmi Kur'an-ı Kerimde Geçiyor mu?

Arapçada Amine olarak geçen Emine ismi Kur'an-ı Kerimde geçmektedir. Aynı zamanda da Hz. Muhammed (s.a.v)'in annesinin adıdır.