Emine Erdoğan’dan yardım istedi

GÜLİSTAN Doku’nun son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde sekiz ekip tarafından 750 bin metrekarede arama çalışmaları dün de devam etti. Oturdukları Diyarbakır’dan Tunceli’ye gelen Gülistan’ın annesi Bedriye Doku, kızını arama çalışmalarını izledi. Gülistan için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan yardım isteyen Bedriye Doku, şöyle dedi:

HER GÜN ÖLÜYORUM

“Sayın Emine Erdoğan’a sesleniyorum bana yardımcı olun. Ben de anneyim sen de bir annesin. Benim kızım Türkiye’nin kızıdır. Ben burada her gün ölüyorum. O çocuk (Rus vatandaşı Z.A.) yüzünden benim kızımın başına bunlar geldi. O benim kızımı kandırdı. Ne yaptıysa o çocuk yaptı, neden tutuklanmıyor?

BİR TELEFON YETER

Bir çocuk akşam eve gelemezse o ana ne yapar. Kızım ölüyse ölüsünü, diriyse dirisini tüm Türkiye’den istiyorum. Kızım yaşıyorsan lütfen gel gel. Kimse sana bir şey demiyor bana bir telefon aç yeter. Biz kaç gündür burada öldük bittik. Kızım ne olursun gel artık. Gelmiyorsan bana bir telefon aç, o telefon bana yeter.”